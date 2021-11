Yahaira Plasencia perdió el juicio ante su excuñada Olenka Mejía por difamación agravada y tendrá que pagarle 20 mil nuevos soles, sin embargo, ante las últimas críticas, la salsera reconoció que solo le ha pagado 150 soles.

La expareja de Jorge ‘Yorch’ Plasencia se burló de la cantante y tuvo fuertes comentarios contra ella por depositarle un monto sumamente menor a lo que corresponde. “No acepto nada. Pagas todo o te vas a efectiva, así de simple”, dijo.

Al respecto, ‘la reina del Totó' justificó la falta del pago debido a la situación que vivimos por pandemia. Según sostuvo, no ha tenido conciertos para recaudar el dinero que le piden.

“La mamá de mi sobrino me ganó una demanda, todo el mundo lo sabe, se están haciendo los pagos correspondientes. Mi abogado se está haciendo cargo de todo eso y como dije, la situación antes de ingresar al programa era sumamente complicada porque los conciertos no se han reactivado del todo”, dijo a América Televisión.

Yahaira Plasencia volvió al 'Artista del año'

Sin embargo, Yahaira Plasencia aseguró que cumplirá con todo lo que el juez le ha impuesto. “Igual yo ya tengo como un régimen que seguir, tengo cosas que no puedo hablar, hay que respetar lo que dice el juez, yo estoy con la buena onda de poder cumplir”, precisó.

YAHAIRA PLASENCIA Y UNA AMISTAD CON FARFÁN

En entrevista para América Espectáculos, la intérperte de “Ulalá” y “Cobarde” dijo sentirse emocionada por volver a la televisión. Además, Yahaira Plasencia fue consultada por si fue invitada al cumpleaños de su expareja, Jefferson Farfán.

“¿En serio? ¿Esa pregunta? ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no tengo nada que ver con él hace muchísimo tiempo, igual le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho, pero no tengo nada que hacer ahí”, contó Yahaira Plasencia.

“(¿Ser amiga de Jefferson?) La verdad no sé, yo estoy en mis cosas, no sé nada de él. Cada uno por su lado, no sé que pasará más adelante, no sé”, agregó al ser consultada por si entablaría una amistad con su expareja.