Sonia Morales dijo que la única 'patrona’ en la música peruana es ella, pues lo tiene registrado en Indecopi, por lo que aclaró a Yahaira Plasencia que solo ella puede utilizar ese apelativo.

“Sé que la señorita Yahaira dice que es ‘La Patrona’, pero por favor, que revise los registros legales, donde yo figuro con esa frase desde hace diez años. Le hago saber a la señorita que ese nombre lo tengo patentado no de ahorita, sino hace varios años", dijo la cantante folclórica a El Popular.

Sonia Morales contó que en un principio pensaba tomar medidas legales contra Yahaira Plasencia, sin embargo, desistió porque lo consideró como una pérdida de tiempo debido a que “todos estamos más preocupados por la pandemia, que no nos agarre el coronavirus”.

La intérprete de ‘La vecina chismosa’ recordó que el apelativo de ‘La Patrona’ se lo puso fue durante un reportaje que le hicieron en Barranca hace varios años.

“Los periodistas me vieron con mi sombrero y dirigiendo a la gente y me dijeron que era ‘La Patrona’. Me gustó y me quedé con eso hasta ahora”, contó.

Por otro lado, Sonia Morales reveló que sigue trabajando en sus chacras debido a la pandemia, pero celebrará sus 26 años de vida artística con un concierto virtual.

“Este año será diferente, pero igual lo vamos a festejar, Lo podrán ver no solo en el Perú, sino también en Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos y Europa”, concluyó.

