Ethel Pozo y Janet Barboza ironizaron con el canto de Yahaira Plasencia, Ruby Palomino y Susan Ochoa en el escenario de ‘La Gran Estrella’ al percatarse que la salsera tapó a sus compañeras. Susan, quien fue la invitada del programa ‘América Hoy’ este lunes 22 de agosto, no dudó en responder a la engreída de Sergio George.

“ Yo soy Susan, no me vayan a tapar porque le tapaban ”, dijo la hija de Gisela Valcárcel; mientras que Janet Barboza aseguró que no se dio cuenta que Susan cantaba porque Yahaira ocupaba todo el espacio. Ante esto, la invitada del magazine matutino arremetió.

“ Lo que pasa es que a mí gusta... cuando estoy frente a otras participantes me gusta compartir el escenario, no me gusta (opacarlas). Ya pues, denme una canción sola, denme una canción sola. Además, en este momento, yo ya no estoy compitiendo, yo ya no... yo quiero compartir”, señaló Susan Ochoa fuertemente.

SUSAN OCHOA SE ‘PICA’ POR SU LOOK

Susan Ochoa defendió el enterizo verde que vistió en la última gala de ‘La Gran Estrella’ y se enfrentó a las conductoras de ‘América Hoy’ quienes cuestionaron su look. La cantante respondió fuertemente a Janet Barboza por llamarla ‘avispón verde’, sin embargo, ambas supieron manejar el tenso momento

“Lo principal es que tú te sientas bella y empoderada. Ahora, si viene una Carolina Herrera a ponerse a criticarme, me podría preocupar... A mí me gusta, lo principal es que una se sienta cómoda, le guste y suficiente con que a nosotras nos guste. Nosotros los artistas tenemos que vernos como artistas. Soy chatita sí, pero eso no me impide nada”, puntualizó la artista.