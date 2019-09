"El último tema de Yahaira Plasencia es fusión, pero no tiene nada de salsa", dijo Laura Mau, cantante de 'Deseada'

Con más de 32 años de trayectoria musical, Laura Mau es voz autorizada de la salsa peruana y asegura que las nuevas generaciones, como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, no desarrollan este género musical.



“Sigo vigente y recibiendo reconocimientos a nivel nacional e internacional”, dijo la intérprete de ‘Deseada’, que participará en el conversatorio ‘Ellas hablan de salsa’, este 13 de setiembre, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



¿Escuchó el último tema de Yahaira?

Sí, es fusión, pero no tiene nada de salsa. No hay clave, les he dicho muchas veces (a los empresarios) que hagan un evento con Yahaira, Daniela, Son Tentación, You Salsa (Amy G) y las pongan conmigo para que demuestren que son salseras.



¿Qué consejo les darías?

Que sigan adelante y Dios las bendiga. A mí me gusta la música original no la copia, siempre me distinguí porque hice un himno y se llama ‘Deseada’.