La salsera Yahaira Plasencia señaló que está llevando una buena convivencia con su pareja, el futbolista Jefferson Farfán, en Rusia. Sin embargo, aclaró que es muy precipitado pensar en comprometerse o en el matrimonio, pues recién tiene 26 años.

“¿Si pienso seguir conviviendo después que levanten la cuarentena o dar el siguiente paso?, pues estoy tranquila, todo muy bien, recuperándome de mi operación y abocada a reinventarme. Lo más importante es sobreponerme del todo para seguir adelante con mi carrera. Tengo 26 años, no me casen todavía, pues”, expresó la ‘Reina del totó’ en ‘Estás en todas’.

De otro lado, indicó que tomó con humor los comentarios de Rebeca Escribens, quien deslizó que la cantante se habría sometido a una liposucción y no a una operación a los riñones.

“Me mandaron un link de lo que dijo (Rebeca) y me maté de risa. No hay forma de que me haya hecho la lipo. Me reí demasiado, se pasa, pero tomé a bien sus comentarios. La conozco, es buena onda y sé que lo hace para bromear, pero igual prefiero aclararlo. Me han operado de los riñones, no me he hecho la lipo”, precisó la cantante.

Además, indicó que actualmente se encuentra medicada.

“Estoy con un tratamiento, tomo mis medicinas y tengo todos los cuidados correspondientes. Debo tomar mucha agua, caminar todos los días y me han prohibido los productos empaquetados”, concluyó.