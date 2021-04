Thais Casalino, conductora de ‘Mujeres al Mando’, rompió su silencio y salió al frente de los cuestionamientos tras la entrevista que le realizó la noche del martes a Yahaira Plasencia, que rompió su silencio por el escándalo que generó su intervención en una casa de Cieneguilla donde festejaba su cumpleaños.

Al respecto, Thais Casalino indicó que ella no mantiene una amistad con Yahaira Plasencia y que accedió a realizar una entrevista a la salsera por invitación de su jefa de prensa, horas antes

“Puedo confirmar y reafirmar que no tengo ninguna amistad con Yahaira, esta es la segunda vez que la entrevisto. Sobre cómo fui convocada, me llamaron a las 5 de la tarde, su jefa de prensa me dijo que existía la posibilidad de salir en vivo a las 7 de la noche y que estaba dispuesta a dar su versión de los hechos y que, además, yo tenía la posibilidad de ir con todas mis preguntas. Hay que ser enfáticos, no es que me dieron algunas preguntas y así sucedió. Me dieron la dirección 20 minutos antes, ingresé con mis preguntas y se desarrolló el Instagram Live”, dijo la conductora en ‘Mujeres al mando’.

TROME | Thais Casalino cuenta cómo logró entrevistar a Yahaira Plasencia

Como se recuerda, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para pedir perdón y contar ‘lo que realmente sucedió’ en el operativo al privadito que se realizó en una residencia en Cieneguilla por su cumpleaños el último fin de semana. La salsera también habló de cómo llegó a parar en una maletera, cuya imagen se ha viralizado en todas las redes sociales y ha sido primera plana de noticieros y medios de comunicación.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la salsera contó que estaba en su casa celebrando su cumpleaños hasta que recibió la llamada de un amigo, quien le ofreció ir a su casa en Cieneguilla.

LE HAN DADO LA ESPALDA

Prosiguió indicando que ella llegó con “las personas que son de su grupito”, pero desmintió que hubo orquesta. “No quiero justificarme, he cometido un error horrible

perdí mi trabajo en una época que no hay conciertos. Quiero a mi familia, me equivoqué y actué de la peor forma”

“Me han catalogado como delincuente, rata y esta bien, me lo merezco, pero soy un ser humano. Siento pena, vergüenza, estoy muy avergonzada. La mayoría me ha dado la espalda y está bien porque cometí un error horrible. Por favor tomen la estupidez que hice como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Pude contagiar a mis papás, a mi familia”, agregó mientras no dejaba de entrelazar y jugar con sus uñas nerviosamente.