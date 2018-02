Yahaira Plasencia: Tilsa Lozano dijo que no la odia, pero... [FOTOS]

Tilsa Lozano le dijo a Yahaira Plasencia que no la odia, pero le aclaró que ser soberbia no la llevará a ningún lado.



“A ver, Yahaira, yo no te odio, corazón. Yo estoy trabajando y tengo que hablar de las cosas que me ponen en la pauta. Que no te paso, eso sí es cierto, pero para odiar a alguien tienes que ser alguien importante. Te lo voy a explicar, lo que pasa es que cuando tú eras chiquita y no me conocías, me he enfrentado a peores monstruos y cosas feas en mi vida. Yo opino de lo que me ponen adelante. La soberbia no te va a llevar a ningún lado. No te creas tan importante”, expresó Tilsa Lozano en ‘Amor de verano’.



De otro lado, le refrescó la memoria, ya que Yahaira Plasencia afirmó que ingresó a ‘Esto es guerra’ por curiosidad, pues quería saber cómo era participar en un reality de competencia.



“Dices que aceptaste entrar a un reality por curiosidad, pero tienes un problema de memoria. ¿Esa chica no estuvo acá cuando era ‘Bienvenida la tarde’? ¿Y cuál era su curiosidad, si había participado en un programa de ese corte? Acepta nomás que te metiste a ‘Esto es guerra’ porque te ‘chancaron’ bien, te pagaron bien y todos tenemos un precio y ya está. No tiene nada de malo, hay que aprovechar los 5 minutos”, manifestó Tilsa Lozano.