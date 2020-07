En el programa ‘En exclusiva', Tito Nieves confirmó que su ’hermano’ Sergio George está molesto con él, aparentemente, por un malentendido pues considera que el intérprete de ‘Fabricando Fantasías’ se burló de su pupila Yahaira Plasencia.

Como se sabe, días antes, se especuló sobre la posibilidad de que Sergio George estaba incómodo con Daniela Darcourt y Tito Nieves debido a que eliminó toda la promoción de la canción ‘Si tú te atreves’, que produjo para ellos.

Tito Nieves considera que nunca mencionó a Yahaira Plasencia cuando dijo que existen artistas ‘fabricados’. Además, espera que su discrepancia con Sergio George no llegue a mayores pues tienen 41 años de amistad.

“Si él (Sergio George) lo ve así y quiere vender su producto así, que voy a hacer (...) Yo nunca mencioné nada, a mí me acusaron porque me reí de algo (...) Yo creo que la pandemia le está llegando (a Sergio George), no sé, no puedo hablar con él. Todos tenemos desacuerdos”, comentó Tito Nieves.

Sin embargo el comentario lapidario de Tito Nieves llegó a continuación. El salsero indicó que Sergio George “está muy ofendido o está buscando atención” por esta polémica que se ha generado.

Finalmente, Daniela Darcourt pidió que le consulten directamente a Sergio George que fue lo que le incomodó y por qué decidió ya no apoyar la canción suya con Tito Nieves.

