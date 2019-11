Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy, sorprendió al comentar que solo conocía a Yahaira Plasencia por el productor Sergio George y, aunque consideraba que su música no era mala, no le interesaba mucho escucharla.

“Lo que pasa es que yo no he visto cosas de Yahaira Plasencia suficientes para poder decirte, lo único que sé es por Sergio George, porque yo soy amigo de él, soy seguidor de sus redes y posteó con Yahaira y para mí es como una modelo”, dijo el salsero a un diario local.

“Lo que me refiero es que yo siempre voy a ser transparente. Hay dos tipos de música, te gusta o no te gusta, todo el mundo tiene su opinión. Yo nunca he dicho que la música de ella es mala, pero simplemente a mí no me interesa”, precisó Tony Succar.

Hay que mencionar que hace unos días, Tony Succar también fue consultado por varios salseros peruanos y se mostró muy entusiasta con personajes como Daniela Darcourt y Josimar.

“A mí me encanta Daniela Darcourt, me encanta Amy Gutiérrez, César Vega y Josimar también. En el Perú está pasando un fenómeno, ya que la juventud está haciendo salsa, en ningún lado del mundo está pasando esto y es un honor tenerlos como amigos”, comentó el músico a un diario nacional.

Incluso, Tony Succar dijo que le gustaría trabajar con algunos de estos cantantes de salsa a fin de lograr la internacionalización de estos.

“Espero hacer algo con ellos, quiero que el mundo los conozca porque lamentablemente se conocen solo en el Perú”, manifestó el artista.