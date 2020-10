AMOR PROPIO. La cantante de 26 años ha recorrido un largo camino para amar el reflejo que que le devuelve el espejo. Yahaira Plasencia descubrió en el amor propio un camino para lograr sentirse mejor, es por esta razón que le pide a sus seguidores que se acepten tal y cómo son.

En la imagen, Yahaira Plasencia aparece con el torso desnudo. La cantante cubre sus senos con sus brazos. La imagen que publicó en Instagram tiene como leyenda una frase sobre el amor propio. “Ama tu vida, ama tu cuerpo, ama tus cicatrices... Simplemente ÁMATE 💖 No por cómo luces, sino por todo lo que eres capaz de hacer✨”, escribe la cantante.

La imagen alcanzó los 58.000 me gusta. Los seguidores de Yahaira Plasencia, quienes pueden agruparse en Los Ángelitos de Yahaira Plasencia y Yahalovers, se encuentran maravillados con esta nueva faceta de la cantante. “Eres la mujer mas hermosa que puede ver en la tierra fuiste la creación mas bella y perfecta que Dios puedo crear. Que Dios te ilumine y te llene de bendiciones”, se lee en los comentarios que recibe.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia se encuentra enfocada en sus nuevos lanzamientos musicales. De momento, la cantante grabó una canción para agradecerle a Dios todas las bendiciones que siente que ha recibido.

“Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan pero tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona, “La Música”; realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte”, menciona.