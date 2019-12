La salsera Yahaira Plasencia negó tajantemente que se haya realizado una nueva cirugía estética o aumento de glúteos, tal como se ha estado especulando en los últimos días.

“La única operación que me hice fue el año pasado, en octubre. Me realicé una liposucción, solo eso y nada más, no me he aumentado el ‘totó’, es natural, puede parecer porque uso shorts chiquitos. Si me opero se van a dar cuenta. Además, yo lo dije porque se notaba. No tengo ningún problema en haberlo dicho ni nada en contra de las operaciones”, manifestó la salsera.

De otro lado, desmintió que tenga planeado viajar para fines de año con Jefferson Farfán y recibir con algunos engreimientos el nuevo año.

“No voy a compartir ninguna reunión con Jefferson en esa fecha. Año Nuevo es una fecha donde siempre he trabajado. Navidad la paso con mi familia y Año Nuevo es para chambear. El día que logre lo que realmente quiera, podré pasarla en mi casa. Este año tengo ‘chamba’, así que vamos a darle. Hay que juntar pan para mayo... No sé si volveremos a ir a Cuba, pero este ha sido un año súper productivo para mí”, expresó la salsera en ‘Mujeres al mando’.

Finalmente, evitó referirse a las discrepancias entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón. “Es un tema familiar, creo que nadie tiene por qué meterse, solamente es un tema de ellas. No tengo nada que opinar, no es mi tema ni me incumbe”, refirió.