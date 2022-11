Luego de que Daniela Darcourt hiciera oídos sordos a la invitación de Yahaira Plasencia para grabar un tema juntas, esta última salió al frente para insistir en su propuesta con el objetivo de que la industria de la música crezca.

Así lo señaló, Yahaira Plasencia en una entrevista para ‘América Espectáculos’, donde dejó en claro que las rencillas con la intérprete de ‘Señor Mentira’ están en el pasado y que en la actualidad no tiene ningún problema en grabar un tema musical junto a una cantante peruana.

“Me preguntaron por Daniela, también por Cielo Torre, Gaby Zambrano, exponentes mujeres de salsa y por qué no actuar con Daniela y dije que no tengo problemas con nadie, puedo hacer (un duo) con Daniela”, sostuvo Yahaira Plasencia.

“(¿Daniela la choteó?) A mí me encantaría grabar con Daniela, con Amy con todo el mundo. Creo que la unión es lo más importante para que la industria de la música pueda crecer”, añadió tranquila.

Yahaira Plasencia está contenta de que Cielo Torres haya firmado para trabajar con el famoso productor musical Sergio George. “La felicité, desde aquí mandarle un beso y un abrazo. Creo que será una etapa muy chévere. Aparte que Cielo la viene luchando por muchísimos años y creo que se lo merece por todo su esfuerzo. Felicidades, Cielo, que te vaya bien y vamos de la mano de alguien que tiene mucha trayectoria”, dijo.





Yahaira Plasencia declaró que desea grabar un nuevo tema con Daniela Darcourt, sin embargo, su colega la habría 'choteado' debido a que aún prefiere hacer música con Tito Nieves. "La verdad, depende de cada uno, la unión es lo más importante para que la industria pueda crecer" afirmó Plasencia. (Fuente: América TV)





VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: la reacción de los hinchas tras la victoria en el Estadio Monumental

Con gol de Alex Valera, la ‘bicolor’ sumó su segunda victoria e ilusionó a los hinchas peruanos. Mira lo que nos contaron en medio de las celebraciones en el Estadio Monumental.