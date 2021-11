Yahaira Plasencia tras su desempeño en El Artista del Año: “Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final y sería genial alzar la copa”

¡Se esperaba más de ella! La aparición de Yahaira Plasencia en El Artista del Año ha causado mucho ruido. Y es que, su actuación fue aplaudida por el jurado, quienes le otorgaron un puntaje alto. Al término del programa dio sus comentarios respecto a su participación el reality que se transmite por América TV-

“Súper nerviosa, pero estoy feliz de poder regresar y recordar que cosas del pasado me jugaron en contra. A seguir dándole, no es fácil cantar y bailar a la vez, es complicado, pero estoy tranquila. Vamos a ir perfeccionando poco a poco”, comentó la salsera.

Al ser consultada sobre sí pensaba volver a El Artista del Año. “La verdad no. Es más no pensé que América TV me iba a abrir nuevamente las puertas. Sobre todo GV Producciones, Gisela su programa, le estoy muy agradecida, contenta, a seguir dándole con todo”, manifestó.

Opinión sobre sus contrincantes en El Artista del Año

“Por algo están aquí, todos son talentosos y feliz de poder compartir con ellos. Espero poder conocerlos de a pocos. Este es una competencia, hemos venido a divertirse, disfrutar, aprender y pasar un momento bonito”, agregó.

¿Yahaira Está contenta con su puntaje del jurado en El Artista del Año?

“Bien, yo creo que bien. Yo canto bailando, eso es lo que me juega en contra porque es fácil cantar parada, no bailar, y luego bailar ¿no? Yo hice las cosas completas, pero vamos a perfeccionar con la ayuda de los profesores”,

¿Qué le falta para alcanzar su mejor nivel en El Artista Del Año?

“La respiración, dosificar, eso es lo que falta. Ojalá Dios quiera que lleguemos a la final y sería genial alzar la copa. Yo he venido acá a vencer mis temores y estoy preocupada en mí”.

¿Cómo es su relación con Gisela?

“Hay mucho cariño de por medio. Ella me abrió las puertas hace cuatro años y súper bien”

