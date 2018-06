Yahaira Plasencia: Tula Rodríguez asegura que es mejor que la salsera ¿Por qué? ¡Aquí te lo contamos!

Tula Rodríguez se mandó con todo y, al parecer, retó a Yahaira Plasencia . La conductora de 'En boca de todos' aseguró que si ella entrenara sería campeona de baile y superaría a la salsera en mover las caderas, hasta recordó la época cuando era bailarina y vedette, siendo una de las favoritas del público.



Tula Rodríguez aseguró que Yahaira Plasencia quedaría como “un chancay de a 20” si entrenara constantemente como lo hace la también participante de 'El Artista del Año'. Hasta recordó sus presentaciones en anteriores competencias donde su fuerte era el baile y precisó, que pese a los años, que si ella compite ahora lo haría con más ganas que muchos de los participantes de reality.

"Tú me pones a bailar ahora y ya no es lo mismo porque estoy fuera de ritmo, fuera de training. Ahora me pongo a entrenar para un concurso y te aseguro que al mes no hay quién me pare. Yahaira es un chancay de a 20 a mi lado porque yo me la creo", sentenció Tula Rodríguez .



¿Cómo tomará Yahaira Plasencia este reto?

Asimismo, Tula Rodríguez recordó que su esposo, Javier Carmona, se molestó con ella cuando él trabajaba en Bolivia y ella participó en el reality de baile ‘Amigos y rivales’, donde ganó.

“Fue un escándalo porque ya era mamá y mi pareja estaba en Bolivia. Él me dijo si no ganas no me llames”, recordó Tula Rodríguez .