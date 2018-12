Vernis Hernández se mostró sorprendida y en contra de que la salsera Yahaira Plasencia haya sido condecorada, por los Premios Conaco 2018, como la mejor intérprete, empresaria y mujer ‘emprendedora del año’.



“Sus razones tendrán, pero yo tengo 17 años en el Perú, fui una de las pioneras del género de la salsa femenina, he sido reconocida por varias instituciones y no me parece justo (lo de Yahaira)”, sostuvo la cubana.



¿Consideras que es la mejor cantante salsera?

No. Han salido chicas mucho más completas. No sé en qué se basaron para premiarla, pero creo que fue más por su tema mediático, porque si la premian por empresaria... hay muchas empresarias que no salen públicamente, pero son muy exitosas. Necesariamente no hay que hacer un escándalo para hacerse conocida.



¿Crees que los temas mediáticos que ha protagonizado le sirvieron para que sea premiada?

No le encuentro otra lógica, más aún sabiendo que existen otros artistas y completos.



De otro lado, ¿te gustaría volver a integrar ‘¿El artista del año’?

Estaría encantadísima, porque considero que me merezco una revancha. Todas las personas que hemos estado en el programa queremos sacarnos el ‘bichito’.



¿Cómo te va en el aspecto sentimental?

Tengo una relación que me da estabilidad emocional y duermo tranquila, que es algo que no hacía hace muchos años. Los problemas no faltan, pero siento que Dios me está guiando por el camino correcto.