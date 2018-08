Yahaira Plasencia anuncia que se va a Miami por su carrera como cantante, pero luego se arrepiente | VIDEO

Dijo que sí, pero al final no. Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa 'Estás en Todas' en donde conversó de todo con Choca Mandros sobre su pasado, su presente y los planes que tiene a futuro.

Yahaira Plasencia contó detalles inéditos de su relación con Jefferson Farfán y señaló que, al momento de terminar su romance, fue como un cargamontón al ver primero a Jerson Reyes en El Valor de la Verdad, y luego a la mamá del Churrito, revelando detalles con Hernán Hinostroza.

Pero eso no fue todo lo que sorprendió. Durante la charla con Choca Mandros en 'Estás en Todas', Yahaira Plasencia también contó que se iría a Estados Unidos para internacionalizar su carrera como cantante.

"Me voy un buen tiempo a Miami a buscar nuevas cosas. Tengo ahí unos contactos que me pueden ayudar. Estoy tranquila y no respondo a nadie, menos ahora que quiero irme, estoy feliz. Buscaré nuevos horizontes y nuevos aires en otro lado" , contó Yahaira Plasencia en Estás en Todas.

Ante estas declaraciones, la salsera recibió varios mensajes en sus redes sociales. Según un mensaje vía Instagram, sus fans le preguntaron a Yahaira Plasencia cuándo se iría de Perú tras el anuncio en el programa conducido por Sheyla Rojas.

Por ese motivo, Yahaira Plasencia prefirió aclarar la situación y negó viajar a Estados Unidos pues, por el momento, no estaba en sus planes dejar su orquesta en Perú. Vía Instagram, la cantante señaló:

"He recibido muchos comentarios sobre la entrevista brindada a 'Estás en Todas'. Gracias por las buenas vibras, pero lo que quisiera dejar en claro es que, si bien hay una oportunidad de viajar a Estados Unidos, no es algo que esté por ahora en mis planes. Por ende, no dejaré mi orquesta. Estoy contenta con los resultados que vamos logrando y todo lo que se haga y decida será siempre a favor de mi carrera y agrupación", escribió Yahaira Plasencia en Instagram.

