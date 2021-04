BROMA DE MAL GUSTO. Yahaira Plasencia fue duramente criticada por realizar fiesta por su cumpleaños. Tras las imágenes y videos que difundió Instarándula y Amor y Fuego, la cantante tuvo que pedir disculpas. En un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es Guerra se arrepiente de infringir los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, su comunicado paso a segundo plano por el comentario que le hace su colega, Víctor Muñoz.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

Al respecto, Víctor Muñoz le preguntó a Yahaira Plasencia por qué no lo invitó a esa rumba. De inmediato, los seguidores de la salsera lo calificaron de insensible por la dura situación que atraviesa Perú debido a la segunda ola de Coronavirus.

Víctor Muñoz le hizo una broma a Yahaira y generó malestar entre los seguidores de la cantante

Hasta 283 personas comentaron sobre la pregunta que hizo el intérprete de “Tu Guardián”. Ante las duras críticas, el cantante indicó que se trataba de una broma. “Para eso sirven las redes😂 para criticar detrás del telefonito. No entienden ni sarcasmos, ni nada. Los entiendo. Perú, te amo”, respondió.

Además, Víctor Muñoz expresó que le parece triste que la gente prefiera criticar un comentario estúpido y no exigir a las autoridades por su derecho. “Cuanta hipocresía”, escribió. Esto avivó la cólera de los seguidores de Yahaira, quienes continuaron calificando de ignorante y egoísta al músico.

MEA CULPA

Yahaira Plasencia reunió a sus amigos y familiares en una residencia de Cieneguilla, hasta donde llegó la policía. En imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego se pudo apreciar que la salsera se ocultó en el interior de la maletera de un automóvil, para evitar su detención.

Después de que las imágenes empezaran a circular en redes sociales, Yahaira Plasencia rompió su silencio y extendió sus disculpas a Dios, a la Policía Nacional y a sus seguidores por su reprochable accionar.

“Pido perdón una vez más a Dios, porque soy consiente de no estar aprovechándolo por las oportunidades que día día me regala; a mis padres, porque no merecen pasar por todo esto por una mala decisión; y por último, a ustedes, pues sé que no es lo que esperan de las personas a las que admiran, sólo me queda decir que lo lamento”, finaliza Plasencia.

