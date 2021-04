Yahaira Plasencia rompe su silencio tras el escándalo que generó su fiesta de cumpleaños clandestina en Cieneguilla. La salsera envió un mensaje en el programa ‘Mujeres al mando’ donde cuenta la trataron muy mal tras la intervención de la Policía Nacional del Perú.

Yahaira Plasencia indicó que se pronunciará cuando terminen de salir todos lo videos de su fiesta de cumpleaños pues, al parecer, existirían más imágenes de lo que sucedió aquella noche y que podrían cambiar el rumbo de la historia.

“Todos se preguntan ¿por qué no fui a la comisaría? ¿por qué no me llevaron los policías? si supuestamente yo me escondí en esa maletera, ¿por qué no me sacaron de allí en vez de abrir y cerrar la cajuela? Solo me grabaron como tal. Yo hablaré cuando terminen de salir todas las imágenes, pero lo peor es que fueron muy malos conmigo”, fue el mensaje que le envió Yahaira Plasencia a Thais Casalino, conductora del magazine.

LA YAHA SE ESCONDIÓ EN UNA MALETERA

Al momento de la intervención, Yahaira Plasencia se habría negado a salir del lugar para no ser captada por las cámaras de la prensa. Los amigos y hermano de la cantante sí accedieron a acompañar a las autoridades y pidieron que dejaran de grabar.

Asimismo, en el video compartido por Instarándula se ve que les preguntan si no tenían miedo a contagiarse del Covid-19, pero se quedaron callados.

Más tarde, el programa de de Rodrigo González, ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Yahaira escondida en la maletera de un auto para evitar ser detenida por la Policía Nacional del Perú.

YAHAIRA PIDE PERDÓN

La ‘reina del totó’ rompió su silencio el último domingo y envió un comunicado a través de Instagram, en el que pide perdón por su accionar. La cantante indicó que su reacción se debió al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la Policía, que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión.

“Los detalles de esta intervención y de como se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme en la maletera de un vehículo-que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes-, prefiero reservarlos por el momento; sólo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto, no la comparta”, se lee en el comunicado de Yahaira Plasencia.

