Yahaira Plasencia brilló la noche del último viernes en Divas, reality de Esto es Guerra. La ‘Reina del Totó’ participó en un versus de baile y aunque reconoció que se puso nerviosa, finalmente salió contenta del programa.

“Cantar y bailar a la vez hace tiempo no lo hacía. Igual agradecerle a toda la producción por confiar en mí, por elegirme como artista... No te voy a negar que me sentí muy nerviosa por la plataforma que se subió, porque el vestuario se mueve una cosa, se mueve otra, los zapatos, no tenía un short abajo... bien complicado pero estoy contenta", dijo la salsera.

Asimismo, aseguró que no cree haber opacado a Rosángela Espinoza, como lo dijo la jurado Belén Estévez y la conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens. “No, no, yo he estado en los ensayos y para qué, todas las chicas lo han hecho súper bien. Esta vez yo me fui por las combatientes (...) pero del otro lado también había mucha sensualidad por parte de Michi, de Luciana, que me ha sorprendido cómo está bailando, y de Palomita”, agregó.

SE VA PARA EE.UU.

Por otro lado, Yahaira Plasencia contó que el próximo mes de abril viajará a Miami para hacer la promoción de su más reciente tema ‘Cobarde’ y que luego se quedará a radicar en la ciudad estadounidense. “Me quedo allá por un buen tiempo. Voy a estar viniendo a Perú de vez en cuando por algunos conciertos que todavía tengo que pactar”, reveló.

Finalmente, cuando fue consultada por el ‘Like’ que le sacó al famoso actor de origen cubano William Levy, ‘La Patrona’ aseguró que está agradecida y que le gustaría compartir con él en alguna gala.

“Contenta, feliz, agradecida... No sé, ni lo conozco pero pues igual chévere. Es un súper actor, yo lo veo desde que era una chibola en la novela Acorralada, Triunfo de Amor, Cuidado con el Ángel, yo soy fan”, dijo Yahaira.

“¿Te gustaría compartir con él en alguna gala?”, le preguntó el reportero de América Espectáculos. “Si claro, yo creo que sí porque esas figuras de Telemundo van mucho para Miami, viven en Miami en realidad”, dijo la ‘Totó’.

