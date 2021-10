Yahaira Plasencia adelantó que planea vivir en Miami para continuar desarrollando su carrera musical y siente que cada paso que está dando hará que alcance su meta, pues sus canciones, como su último éxito ‘Dime’, (que cantó para los lectores de Trome) se escuchan en México, Puerto Rico y Colombia .

Yahaira, los colegas de Televisa (México), Puerto Rico, Colombia, te han entrevistado y pude escuchar que comentaron que tus canciones se escuchan por allá, tienes tus seguidores…¿qué se siente?

Estoy contenta porque mi trabajo está dando resultados, creo que pasito a pasito se está logrando que programadores, tan importantes de Puerto Rico, Colombia, México sepan mi nombre, conozcan mi música, para mí eso ya es bastante, todo suma a mi carrera.

Yahaira Plasencia fue entrevistada , en Punta Cana, por periodistas de México, Puerto Rico y Colombia

Luego de compartir tarima con Kamm en la presentación de su álbum ' Yo soy Kamm, desahogo’, hay posibilidad de que vuelvan a grabar otro tema

Yo creo que sí, todo va a depender del trabajo que tenga con Sergio George, pero es mejor no decir nada hasta que se pueda comunicar.

¿Te irás a vivir a Miami?

Antes de la pandemia tenía planeado irme, porque una cosa es irse de turismo y otra vivir allá y para eso hay que ahorrar, seguir trabajando porque esa meta está trazada.

Pero te das tus gustitos...

Obvio debes en cuando no siempre.

¿Ahorras mucho?

Hay que ahorrar, con lo de la pandemia hay que priorizar las cosas

Gracias, por la charla con Trome

Gracias a ustedes y les dejo un saludo. Mis papás compran el diario todos los días en el kiosquito que está en la esquina de mi casa.

Y no se han molestado cuando por ahí te caído…

No, ya están acostumbrados.

ALBOROTA PUNTA CANA CON SUS CURVAS

Después que Yahaira Plasencia, se presentó en el ‘show case’ de Kamm, en Punata Cana, hizo un alto para ‘tomar sol’, pues reveló que ama estar completamente bronceada y fue en ese momento que bañistas peruanos, colombianos y españoles le pedían tomarse fotos y grabar saludos.

“Me ha costado sacrificio estar así, primero me hice una liposucción y ahora ya estoy entrenando, eso es algo que nadie puede creer porque no soy amante del gimnasio, pero todo sacrificio tiene su recompensa”, detalló.

‘La reina del totó’, también comentó que la decisión de conservar su figura, ha sido porque en un reciente viaje que hizo a Miami, estuvo con otras artistas del canto que eran mucho más delgada que ella. “Imagínate, pensé ya estaba bien y nada, cuando vi a Anitta, casi me desmayo, súper delgada, pero recontra fitness tanto que la vez en la tele y ves un ‘mujerón’ y hacia eso apunto”, precisó mientras los fans le decían que era ‘La reina del totó’ y ‘La Patrona’.

Yahaira también adelantó que en breve hrá una gira por Europa donde tiene también un club de fans que está preparando su recibimiento. “Agradezco infinitamente a mis fans y a mis ‘Yahalovers’ de allá , pronto estaré con utedes, muchas gracias por tanto cariño”, preisó.

