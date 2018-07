Yahaira Plasencia quiere volver a participar en 'El artista del año' por una "revancha"

Yahaira Plasencia lamentó no haber estado presente en la final de ‘El artista del año’ y afirmó que le gustaría volver al programa de Gisela Valcárcel, pero ‘no creo que me convoquen’.



“Me hubiera gustado que las cosas terminaran diferente. No es que finalizaran mal, pero creo que se trató de especular con que planté el programa, que soy indisciplinada”, señaló Yahaira Plasencia al presentar el videoclip de su canción ‘Sé que te fallé’.



Además, aclaró que su contrato con ‘GV Producciones’ terminó el 30 de junio y por eso programó un show, con su orquesta, en Chiclayo para el 7 de julio.



“Cumplí mi contrato. Hablé con el productor de Gisela Valcárcel, buscamos una solución, incluso se vio la posibilidad de grabar el programa el sábado en la mañana, pero no se pudo”, señaló.



¿Te has sentido maltratada por las palabras de Gisela?

Para nada, conversé con ella, vi el programa, me sentí triste porque no estaba ahí y sabía lo que se iba a venir después.



Si en el futuro te convoca, ¿aceptarías volver?

Claro, con Gisela todo está súper bien, espero regresar, y tomarme la revancha, aunque no creo que me convoquen, pero si ocurre, veremos qué pasa.



De otro lado, afirmó que entiende la molestia de Jefferson Farfán al aclarar que no han vuelto.



“Me imagino que le incomoda que desde hace un año y medio lo estén vinculando a una persona”, finalizó.



LIDERÓ EL RATING



En tanto, Gisela Valcárcel agradeció la preferencia del público, pues su programa obtuvo 22.2 puntos de rating y ‘picos’ de 28.2 puntos.



“Esta temporada terminó hermosa, más que referirme a las cifras quiero agradecer al gran equipo humano que hace el programa, a los artistas, jurado y público por su preferencia, fue una gala espectacular y este sábado vamos por más”, precisó la ‘señito’.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE