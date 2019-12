Una sorpresa antes de terminar el 2019. Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt estuvieron juntas este 31 de diciembre para recibir un premio en Radiomar. Ambas ganaron en la categoría ‘Mejor voz femenina’ y no dudaron en sentarse para hablar sobre esta distinción.

Durante su intervención, ambas cantantes se mostraron cómodas una al lado de la otra y agradecieron a su público por el apoyo a sus carreras musicales.

“He aprendido muchísimo al ver y conocer gente de este negocio, que cosas están bien y que cosas están mal, que cosas no se deben hacer ni decir, porque esto no es tan fácil como parece”, declaró por su parte Daniela.

En tanto, Yahaira agradeció a su equipo y destacó este año como uno de aprendizaje. “Este ha sido un año de aprendizaje, uno nunca termina de aprender. Agradecer a toda la gente que está involucrada conmigo, he tenido muchas piedras en el camino, pero nunca me he rendido y creo que esa es la clave. Jamás rendirse”

Además, no descartaron hacer algún proyecto juntas para el 2020. “Este 2020 puede sorprender a mucha gente”, declaró Darcourt.