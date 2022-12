Después de las críticas de Sergio George a Yahaira Plasencia, por su relación con el cantante Jair Mendoza, en redes sociales se cree que el exitoso productor musical estaría celoso del romance de la salsera.

Por tal motivo, recordaron el momento en el que se sospechaba en que ambos tendrían un romance. Esto ocurrió en julio de 2022, cuando Yahaira se presentó en la gala 19 de los Premios Juventud.

Esto trajo rumores que la vincularon sentimentalmente con su productor Sergio George, según dio a conocer el programa ‘Magaly TV, la firme’. Tal como mostró el programa de espectáculos, la cantante fue consultada por medios internacionales sobre un posible romance con Sergio George.

“¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro? , le preguntaron a Yahaira. “ Ojalá ”, respondió Sergio George, provocando que la intérprete se ría y se ponga nerviosa.

No obstante, la expareja de Jefferson Farfán aclaró que considera al puertorriqueño como un padre y que estaba al tanto de las especulaciones de la prensa internacional.

“No, no, no, se ha dicho muchísimo, pero no. Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio. De su disciplina, su experiencia, de su trayectoria”, agregó Plasencia.

Gigi Mitre opinó sobre la reacción de Sergio George al enterarse que Yahaira Plasencia está saliendo con Jair Mendoza. Video: AyF

