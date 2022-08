Durante la última gala de La gran estrella, Michelle Alexander recordó el pasado mediático de Yahaira Plasencia e incluso recordó una mala experiencia laboral que tuvo con la salsera por llegar tarde.

Ante ello, mientras escuchaba a la productora, Yahaira Plasencia no pudo hacer otra cosa que cubrir su rostro por la vergüenza y confirmar lo que decía Michelle Alexander con un gesto.

No obstante, tras las palabras de felicitación, la cantante se mostró agradecida y con un rostro más calmado, ya que se destacó el cambio de su actitud. Tras finalizar el programa, también se animó a dar unas breves declaraciones.

“He pasado por tantas cosas en mi carrera, he cometido tantos errores, era indisciplinada, irresponsable, tardona, pero es parte de la formación. He ido madurando y he tomado mi carrera con mucha seriedad y eso se ve reflejado”, dijo.

Michelle Alexander sobre Yahaira Plasencia

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre Yahaira Plasencia?

La productora enumeró las razones por las cuales Yahaira Plasencia cobró notoriedad. “Todos sabemos cómo empezó su carrera siendo mediática con el baile del totó, y Jefri y mil cosas más”, comenzó diciendo.

“Estos dos años han pasado y he visto cómo ha ido estudiando, preparándose. El año pasado estuvo en una escena chiquitita en la novela, puntualísima, con el director todo el tiempo y ahora el trabajo que tiene con sus protegidos es increíble, yo te felicito porque eso es ser un buen profesional”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

El ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo estarían esperando una niña, afirma Magaly Medina: “Yo vi la prueba”

Karla Tarazona lanza ‘misil’ tras separación: “Algunas tormentas llegan para limpiarte el camino”

Nana de Diego Bertie se pronuncia tras denuncias de abandono a perritos: “No vengo todo los días”