¿SE MOLESTÓ? En una reciente entrevista que brindó a “Estás en todas”, Yahaira Plasencia tuvo una singular reacción cuando le preguntaron sobre su reciente encuentro con Pancho Rodríguez en el set de “Esto es Guerra”.

“Estuviste en ‘Esto es guerra’ esta semana, te encontraste a un amigo que vivía en Chile, a la fuerza, pero vivía en Chile”, comentó ‘Choca’.

Tras escucharlo, Yahaira se alejó del conductor y le respondió: “Mejor me voy a comer allá”. Sin embargo, el compañero de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi insistió en el tema y volvió a preguntar: “¿Con Pancho ahí nomás, no?”.

La intérprete de “Y le dije no” solo asintió con la cabeza dando a entender que no tiene nada que hablar sobre él.

¿Por qué Yahaira Plasencia visitó EEG?

El lunes 30 de enero, Yahaira Plasencia estuvo en ‘Esto es Guerra’ para ser parte de una divertida secuencia. Y como era de esperarse, le fue inevitable reencontrarse con Pancho Rodríguez, con quien estuvo involucrada en escándalos hace algunos meses.

Ante las cámaras de “América espectáculos”, la salsera explicó que aceptó la invitación para promocionar su nominación a “Premio lo Nuestro”, de lo contrario, no se habría presentado en el programa.

“No, para nada. No hay forma. Yo vengo acá a divertirme y, aparte también estoy promocionando lo que estoy nominada a Premio lo Nuestro. Por eso estoy presentándome en todos los programas, sino, no me presento”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR