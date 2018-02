Yahaira Plasencia: El ‘Zorro Zupe’ siempre me humilló pero no le guardo rencor [VIDEO y FOTOS]

‘Qué Dios le dé fuerza’, fue el comentario de Yahaira Plasencia para el ‘Zorro Zupe’, quien cumple una condena de dos meses de prisión en el penal ‘Ancón II’ por el juicio por difamación que le ganó Carlos Zambrano.



“Él siempre ha tenido comentarios feos y humillantes hacia mi persona, pero deseo que Dios le dé mucha fuerza para que salga de sus problemas. No soy rencorosa, me gusta vivir en paz, en tranquilidad, teniendo a mi familia junta y unida. Sé que muchas personas de la farándula se alegran por lo que le está pasando, pero jamás me burlaría del mal momento que vive”, precisó la ‘Reina del totó’, que celebró el ‘Día del amor’, en Magdalena.



Respecto a las críticas que suelen hacerle en las redes sociales, Yahaira comentó que son de gente ‘infiltrada’.



“No hago caso a las críticas en las redes sociales porque me parece que son mandadas o infiltradas, pues en mis shows el recibimiento del público es totalmente diferente. Por ahora me dedico a mi trabajo, a grabar nuevos temas y pensando en mi internacionalización”, añadió Plasencia.



Asimismo, dijo que no piensa en Rosángela Espinoza ni le interesa que se crea una ‘Barbie’.



“Yo no tengo problemas con la señorita, las cosas ya pasaron y cada una está por su lado. No somos amigas y le deseo lo mejor. Lo de ‘Barbie’ es un tema de cada uno, yo no me considero una muñeca, soy una chica común y corriente”, agregó la salsera.

Finalmente, contó que se encuentra soltera desde hace un año y medio, y que continúa el proceso legal en contra de Jerson Reyes. (E. C.)