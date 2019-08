Yahaira Plasencia: 'Zorro' Zupe le recomendó que empiece a ahorrar y habría audio que deja mal parado a Jefferson Farfán

Luego que en redes sociales se filtró un video de la cantante Yahaira Plasencia con ‘Coto’ Hernández , Ricardo Zúñiga, el ‘Zorro Zupe’ , le recomendó a la salsera que comience a ‘ahorrar’, pues pronto se le terminará el ‘empoderamiento’ con el que se luce.

Ricardo, ¿viste el video donde aparentemente Yahaira y ‘Coto’ se lucen muy cariñosos?

Sí, veo mucho amor en ese video. ‘Coto’ es un chico churro y bueno... provoca abrazarlo y regalarle peluches.



¿Crees que Yahaira diga que no es ella?

No te podría decir si es ella o no, solo ‘Coto’ puede, pero esas ‘muelas’ me parecen conocidas.



Se dice que también existiría un audio donde se escucharía a Yahaira hablar despectivamente de Jefferson Farfán, ¿sabes algo?

Ja, ja, ja. ¿Tú qué crees? Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios.

¿Has escuchado el audio?

No, pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata.



¿Cómo crees que terminará esto?

Creo que el empoderamiento tiene fecha de vencimiento.



¿Qué consejo le darías?

Que ahorre.



En unos meses puede ser que Jefferson te desbloquee de WhatsApp...

Si lo hace no me daré cuenta, porque lo tengo bloqueado, pero mi amistad siempre estará. Él y su familia son personas a las que quiero mucho y ahora que no nos frecuentamos no significa que el cariño cambie. Ya habrá tiempo de conversar. (D. Bautista)