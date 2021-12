Yako Eskenazi: “Es gratificante hacer un programa sano, donde los principales ingredientes son la risa y la diversión de las mamitas”

Este domingo se emitirá el último programa del 2021 de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, y en esta ocasión Yaco Eskenazi y Ethel Pozo se enfrentan en un duelo de ollas y sartenes. Ellos se refuerzan de expertos chef y hacen de todo por imponer su sazón.

Este domingo se emitirá el último programa de este año de Mi cocina mejor que la tuya, y te enfrentas a Ethel Pozo, ¿cómo la pasaste?

Me divertí muchísimo, pero, a pesar de que nosotros ya tenemos cuatro años en la conducción de este formato y, en teoría, tendríamos que saber todos los trucos de la cocina, no fue así, porque una vez que estás en la cocina es una locura, todo se te complica, lo bueno es que tuve la suerte de ser dirigido por el chef Flavio Solórzano y nuestro plato salió rico.

Ethel ha dicho, que tú no sabes cocinar, ¿eso es verdad?

No, eso no es verdad, yo sí sé cocinar, Ethel a mí me quiere trabajar a la boquilla, a mí que soy chalaco (risas). A ella le dieron un plato mucho más fácil que el mío, y yo tuve que usar algunas estrategias, ya lo verán este domingo.

Entonces, ¿tú sí conquistas por el estómago?

Es un conjunto de todo, yo conquisto haciendo reír, bailando y cocinando. De esa manera conquisté a Natalie, con ella me gradué de conquistador y ahí me quedo.

Con este programa se termina una temporada más de Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cuál es tu balance?

El balance es positivo, es gratificante hacer un programa sano, donde los principales ingredientes son la risa y la diversión de las mamitas. Me gusta el programa porque está dirigido a toda la familia y, ¡gracias a Dios!, cuando camino por la calle tengo el reconocimiento de personas de diferentes edades, desde una abuelita hasta un niño. Es bastante grato recibir el cariño de las personas, eso me ha dejado Mi mamá cocina durante estos años.

Te has ganado a las “señitos” de Gisela Valcárcel...

Mi mamá cocina me ha regalado la posibilidad de abrirme camino hacia un público general, me permitió conocer a esas “señitos” de mi madrina Gisela. Pero, también, me siguen los papás, no falta alguno que me diga, “mi esposa me tiene harto contigo, mándale un saludo” (risas).

¿Y el próximo año volveremos a ver la dupla Ethel y Yaco?

Aún no se sabe, pero espero que el próximo año continúe la dupla Ethel y Yaco. Ethel es mi amiga, la química entre nosotros fluyó desde el primer día y eso se ha transmitido siempre por las pantallas. Es una bendición que nos haya tocado estar juntos en la conducción de Mi mamá cocina.

Cambiando de tema, ¿cómo vas a celebrar la Navidad?

Es la primera navidad de mi hijo Leo, quien recién tiene cuatro meses, y será una Navidad en familia. En el caso de Liam, a sus siete años sigue viviendo la ilusión de la Navidad como un niño feliz, y ese es mi mayor regalo. Esta Navidad nos vamos a juntar con nuestras familias para celebrar y agradecer por estar todos unidos, que es una bendición, y por la salud, que es lo más preciado.

