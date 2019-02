Yako Eskenazi: "Yo soy el que viene de barrio y Natalie es la princesa" | ENTREVISTA | FOTOS  

Esta historia podría ser la de un cuento de hadas moderno. Él nació y se crió en un barrio picante del Callao soñando ser futbolista. Pero su camino al estrellato fue a través de uno de los programas más vistos de la televisión peruana y hace sus pininos en la conducción y también llegó al cine a través de ‘Once machos’. Ella vivió mucho tiempo en Florida, cerca de los castillos de Disney, y fue la reina del Perú en el 2011, participando en el ‘Miss Universo’. Sus caminos se cruzaron y hoy Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz forman una de las parejas más sólidas. En tiempos donde el escándalo vende más que el amor, el sentimiento de ellos se impuso a todo.



YACO: ME CASÉ CON LA MÁS BONITA DE ‘ESTO ES GUERRA’



Hace poco hubo rumores de que su relación se estaba ‘enfriando’, que se estaban separando...

Eso vino de una página que vende productos para adelgazar y por tener más publicidad pusieron eso. Natalie y yo estamos más felices que nunca. Ni siquiera hemos tenido una discusión fea ni una pelea. No recuerdo haberme peleado con ella más de dos horas.



¿Cuál es el secreto para mantener una relación entre dos personas tan mediáticas?

Si bien somos diferentes, soy un criollo que viene de barrio y Natalie es más una princesa. Los dos amamos estar juntos, siempre respetando el espacio del otro. Dejamos que cada uno se desarrolle sin opacarnos. También creo que es un porcentaje de suerte, de encontrar justo a la persona correcta.

El amor nació en 'Esto es Guerra'.(GEC) El amor nació en 'Esto es Guerra'. (GEC)

¿Eres celoso?

Sí, lo normal.



¿Revisas su celular?

No tengo que saber qué es lo que habla Natalie con sus amigas, ellas tienen sus propios códigos y qué cosas se dirán. Yo también tengo mis propios códigos con mis amigos. Natalie tiene la clave de mi celular, yo la de ella y Liam (su hijo) tiene las claves de los dos.



Son padres jóvenes de un niño pequeño. ¿Se dan un tiempo para ustedes?

Él está un poco más grandecito y tiene su nana que lo ama y le tiene mucha confianza. Si decidimos salir, se queda tranquilo. El 14 (de febrero) nos fuimos al concierto de Gian Marco y pasamos un momento lindo, nos quedamos hasta las 3:30 de la mañana bailando, hasta que ya me dolían las rodillas. Siempre tratamos de tener espacio para nosotros solos o nos vamos a comer o tomar un vinito.

Yako y Natalie son una pareja detallista. (Foto: Allengino Quintana)

¿Romántico?

Claro. Como dice la canción de ‘Salserín’, soy un romántico cantante juguetero, ja, ja, ja.



¿Detallista?

También y Natalie lo mismo. Ella es muy sensible, tiene detalles muy bonitos conmigo. Cuando es mi cumpleaños, por ejemplo, me hace mi fiesta sorpresa con la temática que a mí me guste. Si se va de viaje, me trae un chocolate. Tratamos de engreírnos y alimentar la relación.



Una locura de amor...

El 14 la sorprendí con un regalo, pensó que no me iba a acordar. Se emocionó. Nos fuimos a almorzar, con Liam también, y ahí le saqué su regalo y se puso a llorar la flaquita.



¿Cómo la conquistaste?

Siendo caballero, haciéndola reír. Acompañándola en lo que ella necesitara. Mi mamá me ha enseñado a ser bien chapado a la antigua. No me permito, por ejemplo, que camine por el lado de la pista o que ella cargue nada, le abro la puerta del carro y ese tipo de cosas.

Yako Eskenazi pensó que Natalie Vértiz nunca se iba a fijar en él. (Foto: Allengino Quintana)

En ‘Esto es guerra’ estabas rodeado de chicas muy lindas...

Había muchas, pero tuve la suerte de casarme con la más bonita de todas. Natalie no tiene competencia. No hay ninguna que se le parezca.



¿Amor a primera vista?

Pensaba que jamás se iba a fijar en mí. La miraba y me decía: ‘Mejor ni lo intento’. Sentía que era inalcanzable. Y de pronto se fue dando. Ahora nos amamos más allá de lo físico.



Su boda fue muy mediática, después han cuidado mucho su vida privada...

No nos metemos en nada que no sea nuestro trabajo, nuestro hijo, nuestra familia. Hemos hecho una burbuja en la que vivimos nuestro propio mundo, pero no nos ocultamos. Hemos estado en un concierto bailando, todo el mundo nos ha visto, hemos tomado unas copitas.



Tienes amigos futbolistas. ¿Te llaman cuando están de vacaciones?

Sí, pero me cuidan también. Cuando Jefferson (Farfán) está en Lima, no me tienta para ir a una discoteca solos. Al contrario, me dice: ‘Oye, prepárame una carnecita’ y viene a mi casa, hacemos una parrilla, nos juntamos con mi esposa y unos amigos. No me pide irnos de rumba. Estoy en una etapa en la que quiero pasarla con mi esposa, mi hijo. Con mi mamá y mi suegra, también tenemos una bonita relación. Ya no estoy para quedarme en una discoteca hasta las 5 de la mañana, qué flojera.

¿Cómo te llevas con las fans?

Soy un bendecido por todo el cariño que recibo. Siempre trato de ser amable, ser cortés, poner una buena cara para la foto. Pararse dos segundos a tomarse una foto con una persona no tiene nada de complicado.



¿Algunas son mandadas?

No, gracias al cielo mi boda fue tan mediática, como dices, que, al contrario, siempre me preguntan por mi esposa. Siempre hay alguna que me dice qué guapo, pero no me considero así, siempre pienso que me lo dicen por cumplir.



¿Natalie se pone celosa?

No. Se mata de risa. En el concierto estuvimos bailando, intercambiamos parejas con las señoras. La gente es muy respetuosa conmigo.



¿Qué opinas de lo que está pasando con Nicola Porcella?

Me da mucha pena que lo vinculen sin saber cuál es la verdad. Yo también podría haber estado en una fiesta en la que pase alguna cosa y que sea famoso no significa que sea mi culpa. Él siempre va a tener todo mi apoyo y confianza, espero que este mal momento pase rápido.

¿Has estado en alguna de esas fiestas?

No, porque ya estoy casado hace cuatro años. En mi época no pasaban estas cosas, no vi nunca esto.



¿Qué tal ha sido esta nueva experiencia en el cine?

Muy gratificante. No parece un trabajo compartir con gente de mi generación, a la que ya conozco hace varios años, una familia televisiva en la que Aldo Miyashiro me ha introducido.



Y además relacionado al fútbol...

Es una de las cosas que más amo. Lo que más extraña un futbolista cuando se retira es el camerino y con ‘Once machos’ era lo que más teníamos. Te encuentras con un grupo de amigos en los que todos son chacoteros, hay mucha risa, además de jugar, que es lo que más me gusta.



¿Los realities quedaron en el pasado?

Sí, por un tema de tiempo y también de que ya no quiero volver a lesionarme ni golpearme las rodillas. Uno no debe descartar nunca nada en la vida, pero creo que es un ciclo que se cerró para mí.

Bueno, Yaco, gracias. ¿Vas a seguir conduciendo programas?

Claro, ‘Mi mamá cocina’ vuelve el domingo 17 de marzo y junto a Ethel Pozo estaremos en la obra de teatro ‘Ciudad Fantasía’, un espectáculo musical desde el 15 de marzo en el Teatro Municipal de Lima.

Yako le brinda su apoyo a Nicola Porcella. (GEC) Yako le brinda todo su apoyo a Nicola Porcella. (GEC)

NATALIE: ‘ME GUSTÓ COMO OLÍA YACO’



¿Cómo es Yaco como pareja? ¿Es fácil de aguantar?

Es muy divertido. Si hay algo que nos caracteriza es que los dos tenemos buen sentido del humor. La paciencia y la comunicación son muy importantes para una relación saludable y duradera.



Sobre todo duradera...

Hoy en día la gente está muy acostumbrada a tirar la toalla, a pasar la página. El tema es que nos gusta estar juntos, todo lo que abarque estar en una familia. Ese es el secreto de nuestra relación. La paciencia, la comunicación y el buen humor.



¿Qué fue lo que te enamoró de él?

Me gustó cómo olía. Recuerdo que le pregunté si estaba usando un perfume del que yo conocía exactamente el nombre y ahí fue cuando se dio cuenta de que, de repente, podía haber una posibilidad conmigo. Él dice que no es guapo, pero para mí sí lo es, creo que lo más chévere es su personalidad, su visión de la vida y cómo se maneja ante las personas.



¿Y qué tal la experiencia de verse en pantalla gigante?

Me encanta, aunque también me da roche. Siempre que vamos al cine, nos apretamos las manos porque nos da aún un poco de vergüenza, a pesar de que ya tenemos varios años en la televisión.



La modelo Natalie Vértiz es la protagonista del nuevo videoclip de Gian Marco. (Foto: Captura de YouTube) La modelo Natalie Vértiz es la protagonista del nuevo videoclip de Gian Marco. (Foto: Captura de YouTube)

Lo tratas un poco mal en la película...

Un poquito, no tanto. Mi papel es una chica muy directa, que no aguanta nada, especialmente a creiditos, así que cuando la vean van a saber cuál es la postura de Natalia, mi personaje, y les va a gustar un montón.



¿Quién manda en casa?

Los dos. No quiero menospreciar tampoco la labor que hace Yaco en la casa, pero de hecho las mujeres son las que organizamos todo, las que estamos pendientes del almuerzo. Hoy en día las mujeres somos empoderadas, cuidamos mucho más los detalles.



¿Yaco cocina?

Sí, le sale bien. No es que le esté pidiendo por favor, cocíname, pero si es que algún domingo queremos quedarnos en casa, él puede tranquilamente hacernos un plato.



¿Tú también ves la historia como el chico de barrio y la princesa?

Él siempre me fastidia porque yo soy fanática de Disney y mi mamá nos llevaba a Orlando y me encanta creer en la magia, en el amor. No me considero para nada una pesada, creída. Así sea de barrio o princesa, somos elegantes. La clase o la educación y los valores hablan mucho de dónde vienes.



Muchas gracias a ambos por la buena onda y por haber podido ingresar a su hogar, incluyendo al pequeño Liam...

(Habla Yaco) Solo quería aclarar que mando yo. No, no, para nada. Natalie a mí me ha sorprendido con el pasar del tiempo, cómo ha madurado y asumido la administración de la casa. Ella es la organizadora oficial.

Y colorín, colorado, el cuento de la princesa y el chico de barrio ha terminado. Ya lo saben, no importa qué pase, luchen por ese amor que les quita el sueño y se despertarán con la misma sonrisa de un amanecer distinto, como el de Natalie y Yaco.