Yamile: La idea es ser perseverante hasta que mi música llegue a más personas

Yamile es una cantautora de latin pop peruano cuyo desarrollo en el arte viene desde la edad de 6 años, estudiando canto, baile, teatro musical, actuación y maquillaje en Lima y Buenos Aires. Inició su proyecto solista en mayo del 2020 con el single “Quiéreme”, seguido de “Nicotina”, “Tú” y “Carlos”.

A inicios de este año 2021, Yamile realizó una colaboración junto al dúo internacional Rocko y Blasty, presentando el tema “Lloré Por Ti”, single que, al igual que “Carlos”, logró superar las 45 000 escuchas en Spotify y que la posiciona como una de las jóvenes promesas de la música latina.

“Mi interés por la música nace desde que soy pequeña, más o menos, tenía entre 5 o 6 años y por instinto me di cuenta que me encantaba cantar y era algo que no podía hacer. Desde muy chica me sumergí en el teatro musical, que mezclaba teatro, baile y canto. Sabía que eso era lo que me apasionaba y recién el 2020 me animé a iniciar en este camino como artista lanzando mis propias composiciones”, señaló en exclusiva a TROME.

Proyectos musicales

“De todas maneras, un proyecto que estoy trabajando ya y que espero que pueda salir próximamente es mi primer disco. He ido lanzando canción por canción y quisiera tener futuras colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Ahora, estoy en Los Ángeles porque, para mí, viajar me abre nuevas oportunidades y horizontes. Me gusta siempre estar buscando distintas maneras para difundir mi música, que es a lo que me quiero dedicar. Estoy emocionada por todo lo que va a venir. La idea es ser perseverante y ser disciplinada trabajando duro hasta que mi música llegue a más personas y todo el mundo”, afirmó.

Influencias musicales

“Desde pequeña tengo marcada a cantantes como Rihanna y creo que puedo relacionar mi voz con su rango de voz de ella y es algo que me gusta hacer. Actualmente, mi influencia musical es Tini Stoessel y de hecho uno de mis grandes sueños es hacer una colaboración con ella. Me gusta mucho su estilo como artista, como suena y ha evolucionado su música. De todas maneras, es mi referente musical”, sentenció.