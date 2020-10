AMISTADES PELIGROSAS. El empresario bahreiní Yaqoob Mubarak es muy amigo del alcalde de Moche, César Fernández Bazán. Su amistad no es un asunto de interés público, pero sí los negocios que están interesados en promover el magnate y el funcionario público. De esta problemática da cuenta un informe periodístico del medio independiente Ojo Público.

Yaqoob Ahmed Mubarak asegura que conoció al alcalde cuando llegó a Trujillo en 2019. El empresario llegó a la ciudad porque quería ayudar a Víctor, un niño de 12 años que fue filmado leyendo en la noche, debajo de un poste de luz en la calle. El magnate bahreiní se comprometió en edificar una casa para su familia porque el caso, en sus palabras, lo conmovía.

No obstante, la relación entre el empresario y el alcalde dataría de noviembre de 2018. César Fernández Bazán, Yaqoob Mubarak y el abogado del magnate, Gilberto Rosas-Landa Zamora, habrían coincidido en México por esa fecha según registros migratorio.

Para los periodistas de Ojo Público es bastante sospechoso que el magante haya decidido contratar a una empresa recién fundada para la construcción de la casa del menor, es decir, sin experiencia en el rubro. “Constituida en Chiclayo dos semanas después de hecha pública la historia de Víctor, por una pareja de jóvenes enamorados sin historial crediticio ni propiedades, en ese entonces”, menciona el informe.

Por otro lado, es importante mencionar que tanto el magante como el alcalde tienen problemas en el plano financiero. Por ejemplo, Yaqoob no puede utilizar sus tarjetas en esta región, su abogado afirma que se debe a un problema del sistema financiero. No obstante, fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), consultadas sobre este caso, dijeron a OjoPúblico que el Perú no tiene “ninguna regulación referida a prohibiciones de uso de tarjetas de crédito de determinados países”.

En el caso del alcalde, el diario Correo informó que la Fiscalía de Lavado de Activos de El Santa (Áncash) abrió una investigación contra el alcalde de Moche, en el marco de una pesquisa en contra de su hermano Valentín Fernández Bazán, exalcalde de Nuevo Chimbote. Sobre este último, además, pesaba una orden de prisión preventiva por liderar una presunta organización de blanqueo de capitales, según el Ministerio Público. El informe puedes leerlo aquí.

