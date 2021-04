Yaqoob Mubarak se convirtió en uno de los empresarios árabes más mediáticos de nuestro país, pues no solo ayudó a un niño a construir su casa en el distrito de Moche, en La Libertad , sino también por los escándalos que protagonizó por los supuestos chats hot que le escribió a Paloma de la Guaracha y a un vínculo más que amical con Belén Estévez y ahora último a la hermana de Michelle Soifer.

Sin embargo, hace instantes, a través de su cuenta de Instagram, el millonario Mubarak manifestó que necesitaba ayuda y se la pedía a los peruanos, pues al parecer tiene problemas con ‘gente mala’ de Perú.

“Hola mis familias peruanas, quiero informar que algo sucedió con gente mala en Perú y necesito ayuda urgente. Hablaré de todas estas cosas, esta noche y con pruebas”, escribió Yaqoob.

Yacoob Mubarak pide ayuda a peruanos a través de Instagram

No se sabe a ciencia cierta qué es lo que ha estado pasando con el empresario árabe, pero tal parece que es una situación delicada.

NO PUEDE INGRESAR AL PERÚ

El 8 de octubre de 2020, la Superintendencia Nacional de Migraciones envió una carta a Yacoob Mubarak en el que le informaba que “se resuelve registrar la alerta restrictiva migratoria de impedimento de ingreso al territorio nacional por el período de 5 años, a partir de su último registro migratorio de salida por los fundamentos en los considerandos de la presente resolución”.

Comunicado de Migraciones a Jacoob Mubarak

Fue el programa de ‘Magaly Tv: La Firme’ que presentó un video en el que se le ve al empresario árabe no respetando las medidas de restricción que el gobierno había impuesto. Magaly Medina, en ese entonces solicitó que este sea investigado porque hasta ahora no se sabe el origen de su fortuna, cuestionando así el dinero que usó para sus donaciones en el Perú

Yacoob es desenmascarado en reportaje que hace Magaly (TROME)

Es por ello que Mubarak no podrá volver a ingresar al Perú durante los próximos 5 años y lo comunicó a través de sus redes sociales .

“Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria Perú, ahora no tengo permitido entrar al país debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca. Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido. Hasta el final, sepan que yo me he considerado peruano de corazón”, indicó.