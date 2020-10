A través de su cuenta de Instagram, el empresario árabe Yaqoob Mubarak informó que las autoridades peruanas le negaron el ingreso a nuestro país por motivos que aún no han sido revelados.

“A todas las familias peruanas. Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda patria Perú, ahora no tengo permitido entrar a Perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca”, indicó Yaqoob Mubarak en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Yaqoob Mubarak indicó que está tratando de resolver este problema ‘para cumplir con las promesas’ que tiene pendiente y afirma que se siente ¿peruano de corazón'.

“Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar no podré cumplir con lo que me he comprometido. Hasta el final, sepan que yo me he considerado peruano de corazón”, añadió.