La cantante folclórica Yarita Lizeth afirmó que se encuentra solterita tras vivir una mala experiencia en el amor y señala que ha alejado a los tóxicos de su vida. Además, cuenta que celebrará su aniversario el próximo 28 de julio en el Complejo Santa Rosa y celebra que su éxito ‘Corta venas’ tiene más de 5 millones de reproducciones en YouTube.

Tu canción ‘Corta venas’ la está rompiendo en las plataformas digitales...

Sí, en menos de dos semanas ya tiene cerca de 5 millones de reproducciones en YouTube y también está siendo escuchada en otras plataformas, pues mucha gente se siente identificada con una historia tan fuerte pero real.

¿La canción refleja alguna experiencia personal?

De hecho sí, hace un tiempo viví un momento muy duro, deprimente, triste... pero ahora estoy en otra etapa de mi vida, ya lo superé y he salido adelante. Ahora me siento muy segura de las cosas que no quiero en mi vida y me va a ir mejor en el futuro.

En la vida siempre hay bajones...

Así es, pero hay que tener la fuerza para sobreponerse y la fortaleza para mantenerse alejada de las cosas negativas.

¿Ahora estás soltera?

Me encuentro solterita y recontra tranquila, alejada de los tóxicos. Estoy feliz y me va mejor.

¿Y tienes ganas de volver a enamorarte?

En verdad no. Al inicio, cuando me pasó todo esto, dije ‘no me vuelvo a enamorar más’, ‘adiós a los hombres’. Pero luego, cuando lo fui superando ya no pienso tan radicalmente. Sin embargo, ahorita no le tomo importancia tener una pareja, conocer a alguien porque me encuentro enfocada más en mi trabajo, en los proyectos que estoy preparando para lo que resta del año.

A tus 32 años, no le cierras las puertas al amor...

No le cierro las puertas, pero por ahora mis prioridades son otras. Hay que trabajar, pues ya mucho tiempo estuvimos los artistas parados debido a la pandemia. Por eso, el próximo 28 de julio voy a celebrar mi aniversario en el Complejo Santa Rosa, en Santa Anita.

Estás cumpliendo doce años en la música, ¿ha sido difícil el camino artístico?

Claro, ha sido muy difícil pero estoy feliz, satisfecha de cada paso que he dado. Además, cada día estamos aprendiendo, estamos tratando de mejorar, de sacar cosas buenas... me falta muchísimo por aprender, por corregir. Aún no conozco todo el Perú y quiero recorrerlo en su totalidad con mi música.

¿Estás por lanzar un nuevo disco?

Debe ser en unos meses, por ello, estoy grabando varios temas nuevos y también tendré algunas colaboraciones con otros artistas. También estoy contenta porque en noviembre me voy a Estados Unidos, me siento muy agradecida por todo lo bonito que estoy viviendo.