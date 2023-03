La cantante Yarita Lizeth se confesó en entrevista con Carlos Orozco y reveló que cancelaron un concierto que iba dar el domingo 2 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La popular ‘Chinita del amor’ indicó que no sabe las causas de la cancelación del evento, donde también se presentarían Pelo D’ Ambrosio, Los Shapis y Los Hermanos Curi; sin embargo, destacó que se enteró de la situación después de haber mostrado su apoyo a las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, especialmente a la ‘Toma de Lima’.

“No quieren que me presente en el Anfiteatro, tampoco en la Explanada. El contrato yo lo tenía desde el año pasado con la señora Lilina, la organizadora. Ella me dijo que haría un evento para abril, esto cuando no había huelga ni problemas políticos. Yo le dije gracias porque nunca me había presentado allí, era un honor”, dijo la cantante.

Asimismo, explicó que cuando empezaron las protestas, la organizadora le comunicó que suspendió su show y no le dio más explicaciones.

Yarita Lizeth aseguró que al momento está enfocada en su carrera y en los conciertos que tiene pactados en provincia y en el extranjero. “Volveré a Estados Unidos en marzo. Luego estaré unas semanas en Tacna y me voy a Argentina”, contó en entrevista con Carlos Orozco.

YARITA LIZETH EN LAS PROTESTAS

En enero de este año, Yarita Lizeth generó polémica luego de prestar su bus para los manifestantes que querían llegar a la capital para ‘La Toma de Lima’.

Además, donó 50 mil soles para los deudos de los fallecidos en las protestas.

