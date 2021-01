DEMASIADO DOLOR. Yesenia Villanueva recibió el apoyo de su familia tras la terrible noticia de la muerte de su hijo de 22 años. La hija del comediante Pablo Villanueva, Melcochita, protagonizó dolorosas escenas al llegar al inmueble donde reside su padre.

Yesenia Villanueva fue consolada por la pareja de su padre, Monserrat Seminario, sin embargo no toleró el dolor y cayó al suelo. “No lo aceptó, no lo aceptó, Jordan, por qué me dejaste, amor de mi vida”, menciona la joven.

Melcochita, quien se encontraba presente, también expresó la tristeza que siente por el fallecimiento de su nieto. “Estoy un poquito estresado por la edad, padezco diabetes, cada emoción se sube el azúcar porque la diabetes que tengo es emocional. Parece una pesadilla”, le comentó a una reportera de Amor y Fuego.

Yesenia Villanueva no logra comprender el fallecimiento de su hijo mayor. “¿Por qué Dios se lo llevó a él? Siempre quita, ayer he estado hablando con él. No tengo palabras ni para hablar. Ya me he desmayado como tres veces en el carro”, indica.

Jhordan Aguilera Villanueva perdió la vida la madrugada del jueves 14 de enero, en un fatífico accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la antigua Panamericana Sur, en Lurín. El joven iba de acompañante en una moto cuando quisieron esquivar un trailer y el conductor frenó en seco, lo que generó que el salga volando por los aires e impactara contra el pavimento, perdiendo la vida inmediatamente.

Melcochita: Yesenia Villanueva se desmaya por el dolor que siente tras pérdida de su hijo-TROME