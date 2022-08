¡FUERTE! El programa de Magaly Medina compartió un audio donde Yessenia Villanueva es insultada por Yuri Limas, el esposo de Angelica, hija de Susan Villanueva. En la grabación, se pueden escuchar fuertes adjetivos.

“Pero nadie te cree porque eres la misma mier... y la misma caga... y viene del mismo hilo y eres una caga... más y siempre vas a ser y vas a morir, así como caga...”, se le oye decir al hombre.

Además, en otro momento, Yuri Limas arremete contra todo el clan de Pablo Villanueva ‘Melcochita’.

“Por eso es que la gente te odia, porque eres otra igual que los Villanuevas. Te gusta vivir gratis ¿Sabes lo que vas a ser? Vas a ser una sin hogar más, eso es lo que eres y serás y morirás”, grita.

Yessenia Villanueva es insultada por su familiar en Estados Unidos: “Vas a ser una sin hogar más y morirás”

Yessenia, hija de ‘Melcochita’, llora tras ser desalojada por su sobrina en EE.UU.

En la víspera, Yessenia contó que ella decidió irse a la casa de la hija de Susan Villanueva, pero como no tenía trabajo no podía pagarle el alquiler en la fecha que ella le pidió.

“Me iba a cobrar 700 dólares por un espacio al aire libre, dormía en un mueble y luego me compraron una cama (…) Me siento muy mal, imagínate que te boten como un perro, que te digan ‘si no tienes pues vete’”, añadió.

