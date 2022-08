¡DURO MOMENTO! Yessenia Villanueva reveló que se peleó con su familia en Estados Unidos y que se quedó en la calle porque la desalojaron. En diálogo con Magaly Medina, la hija del cómico no pudo evitar romper en llanto.

“Siempre está lo mismo que no nos llevamos como hermanas, mientras yo no trabajaba le ayudaba en su casa, le limpia y a ella nada le parecía, para ella todo era malo. Yo dormía en el suelo (…) Ahora me dicen que no me quieren ver que he muerto”, expresó.

Según detalló, ella decidió irse a la casa de la hija de Susan Villanueva, pero como no tenía trabajo no podía pagarle el alquiler en la fecha que ella le pidió. “Me iba a cobrar 700 dólares por un espacio al aire libre, dormía en un mueble y luego me compraron una cama (…) Como no tuve para pagarle, agarró y me cobró”, agregó.

Yessenia Villanueva, hija de ‘Melcochita’, llora tras ser desalojada por su familia en EE. UU.

Yessenia Villanueva, hija de ‘Melcochita’: “Me botaron como perro”

Yessenia Villanueva relató que no pudo conseguir el dinero y su sobrina terminó por desalojarla de su casa. “Me siento muy mal, imagínate que te boten como un perro, que te digan ‘si no tienes pues vete’”, añadió.

Tras verse en la calle, la hija del cómico relató que sus amigos del trabajo la ayudaron.

