Melcochita estuvo la noche de este jueves enlazado en vivo con Magaly Tv La Firme, para contestarle a su hija Yessenia Villanueva, quien denunció que se peleó con su familia y que la botaron de la casa de su sobrina en Estados Unidos.

El popular cómico indicó que ha ayudado mucho a Yessenia. “Le compré un mototaxi, después se vino acá a Chorrillos, se compró un terrenito que le ayudamos. Monserrat le llevó la cocina, la cama. Y yo dije, como su hijo falleció y está un poquito mal, mejor si se va a Estados Unidos, así que pedí un préstamo porque yo plata no tengo. Yo nunca le he hecho daño a nadie, ayudo a mi familia” , acotó. “Le compré el mototaxi y le he regalado su casa”, agregó.

Además, narró que nunca le ha pegado a ninguno de sus hijos pero Yessenia Villanueva lo sacó de sus casillas cuando le reclamó por una maleta que le iba llevar a Perú para su familia y amigos. En ese momento, la empujó porque lo amenazó con que lo iba denunciar en el programa de Magaly Medina.

MONSERRAT REVELA QUE YESSENIA CRUZÓ A EE.UU. COMO ILEGAL

Monserrat Seminario, la esposa de Melcochita, también se pronunció y aseguró ambos fueron garantes de Yessenia para que obtenga un préstamo de 6000 dólares para poder ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. “Ella tiene casi dos meses por allá, el primer mes estuvo trabajando en un restaurante y le decía que abone para cancelar un poco la cuenta y me entero que ha estado de shopping, yo me molesté con ella”, acotó.

Yessenia Villanueva confirmó que ‘cruzó el río’ para entrar a EE.UU. aunque no lo quiso revelar en un primer momento.

