Yessenia Villanueva estuvo este lunes en ‘Dilo Fuerte’ y contó detalles de su ingreso como ilegal a EE.UU., algo que reveló Monserrat Seminario, la esposa de Melcochita, en revelaciones al programa Magaly Tv La Firme.

“Yo crucé el río, siempre traté de hacer quedar bien a mi papá y decirlo de otra forma, que vine legal, pero estuve en una cárcel con mi hijo detenidos, en una cámara de hielo. Pasé muchas cosas cosas sin embargo, gracias a Dios y a mi hijo estoy aquí”, indicó la hija de Melcochita.

Asimismo, le agradeció a su padre por ayudarla a entrar a Estados Unidos pero aseguró que le dolió que su esposa dijera que le dieron el terreno que tiene en Cañete y la apoyaron para construir su casa. “Yo siempre he trabajado duro para tener lo que he tenido allá y Perú y me arrepiento porque allá no me iba tan mal ”, acotó Yessenia Villanueva entre lágrimas.

Por otro lado, aseguró que cuando Migraciones la intervino, le quitaron todo lo que llevaba en su mochila y solo pudo entrar con la ropa con la que llegó al país del norte.

YESSENIA VILLANUEVA RECOMIENDA NO RADICAR EN EE.UU.

Yessenia Villanueva le pidió a sus seguidores que piensan cruzar la frontera de México con Estados Unidos, que no se arriesguen. “Hay muchas personas que mueren, que tienen sueños, que gastan tanto dinero y a las finales no lo logran y se quedan en el camino. Si yo hubiera tenido esa plata en mis manos sabiendo todo lo que estoy pasando, no hubiera venido y hubiera invertido en un negocio en Perú, así que por favor, piénsenlo ”, dijo la hija de Melcochita.

Hija de Melcochita aseguró que se arrepiente de haber invertido su dinero en cruzar a Estados Unidos como ilegal. “Hay muchas personas que mueren... por favor, piénsenlo”, dijo Yessenia Villanueva.

