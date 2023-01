Yessenia Villanueva respaldó y defendió a su hermano Hussein, luego de que Melcochita afirmara que lo rechazó de chiquito porque le gustaba jugar con las muñecas. Dice que de niños pasaron por muchas cosas difíciles, pero no juzga a su papá. Y Monserrat en vez de hablar mal de sus hermanos debería trabajar para apoyar a su padre ya que es una mujer joven.

“Si Monserrat habla que le da pena que a mi padre le pidan (dinero), ella debería apoyarlo y trabajar porque aún es joven. Fui padre y madre y saqué adelante a mis hijos. Yo sí estoy agradecida con mi padre porque me dio el dinero para viajar a Estados Unidos, pero yo pago mi préstamo”, indicó

Tu papá dijo que rechazaba a Hussein de chiquito porque jugaba con muñecas.

Bueno. todos los niños son así. Él se crío con una niña y eso no quiere decir que sea gay.

¿Tuvieron una infancia difícil?

Los tres (Susan, Hussein y ella) pasamos por cosas difíciles. Los tres sufrimos, pero yo no guardo rencor, vivo del presente. Mi padre siempre se dejó llevar de las mujeres que tuvo.

Mucha gente piensa que si melcocha no tiene dinero es porque lo mantiene a ustedes...

Yo vine acá (Estados Unidos) con el propósito de ayudar a mi familia. Ayudo a mi madre, mi nieta y más adelante a mi padre también. Yo estuve dos meses sin trabajo y no le pedí nada, porque Monserrat no dice que mi padre le paga la universidad a su hijo Ricardo porque ella no trabaja.

¿Crees que Monserrat debería apoyarlo?

Claro porque es joven. Sus arreglos estéticos, ¿quién se los paga? si ella no trabaja. Ella mira la paja en el ojo ajeno, pero no mira la viga que tiene en el suyo.

Hussein Villanueva, hijo de Melcochita, contraataca: “Mi papá no necesita psicólogo, sino Monserrat”

Hussein Villanueva, hijo del cómico Pablo Villanueva Melcochita, comentó que su padre no necesita ayuda psicológica como lo ha solicitado Monserrat Seminario. Es más, piensa que es ella quien lo necesita.

“Mi papá no necesita un psicólogo como dice Monserrat; más bien, es ella quien necesita ayuda psicológica. Mi padre es una persona humilde, buena, pero no conmigo”, comentó Hussein.

Luego, agregó que Monserrat cada vez que puede ataca a los hijos de Melcochita. “Cada vez que Monserrat tiene oportunidad de atacar a los hijos de mi padre lo hace, por eso mis hermanos están molestos... ella siempre echa más leña al fuego, pero él (Melcochita) debería hacerse respetar. Yo no permitiría que alguien haga daño a mis hijos, eso es ataque psicológico”, agregó.