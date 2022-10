Yessenia Villanueva contó que ha ‘limado asperezas’ con su papá, Pablo Villanueva ‘Melcochita’, y está agradecida por todo su apoyo.

“Las cosas ya están mejor con mi papá, siempre le estaré agradecida por todo su apoyo ya empecé a pagar mi deuda”, dijo Yessenia.

¿Ya se amistaron?

Con mi padre estamos bien, hablamos, pero no mucho por acá todo es trabajo.

Con tu hermana Susan también arreglaron sus diferencias.

Sí, todo bien.

¿Estás viviendo con ella?

No, yo vivo sola con mi hijo y, bueno, estoy trabajando duro para sacar adelante a mi familia.

La vida es dura en los Estados Unidos.

Sí, acá nada del sueño americano. Este es el país del trabajo, el país que nunca duerme. Yo trabajo duro como negra, para vivir como gringa ja, ja, ja.

Extrañarás a tu nieta...

La extraño mucho, pero una de las razones por la que vine (a Estados Unidos) es para ayudar a mi mamá, a mi familia y a mi nieta. Al menos estoy con mi hijo aquí, él está estudiando, le va superbién en el colegio y esa es la alegría mía.

Tu siempre ha sido muy trabajadora, seguramente te irá bien...

El único camino es salir adelante y espero, algún día, regresar a Perú poder ver a mi mamá nuevamente.

Melcochita en paz con Yessenia Villanueva: “Conversamos y decidimos no estar discutiendo

‘Melcochita’ dijo que la relación con su hija Yessenia Villanueva ya no es tirante y está guardando energías para celebrar sus 86 años de vida el próximo mes.

“Lo de Yessenia es un tema cerrado, ya conversamos y hemos decidido no estar discutiendo”, sostuvo antes de anunciar que hoy participará en el show ‘Los Masters de la Salsa’, que se realizará en el recinto de la ‘4ta. Feria del Libro’ de Bellavista.

Incluso le enviaste saludos...

Claro, es mi hija, soy su padre y era su cumpleaños.

¿Tu corazón está en paz?

Sí, la única que me lo podía quebrar era mi madre, lo demás no me estresa.

¿Le está pagando a Monserrat el dinero que le prestó?

Sí, pues mi mujer le dio el dinero para el viaje.

Cumpliste 86 años, ¿falta algo por hacer?

No, ya todo lo hice, hasta trabajé en la televisón gringa, lo que sí quiero es viajar con mi familia por el Caribe.

Acabas de lanzar tu libro...

Sí, mi libro ‘Vida, pasión y risas de Melcochita’, y haré una película con Carlos Carlín.

¿Te gustaría que alguna calle de Lima lleve tu nombre?

Lo que me vayan a dar: ‘Que me lo den en vida’.

