CUENTA SU VERDAD. Yiddá Eslava utilizó sus redes sociales para revelar un aspecto muy personal de su vida familiar. Y es que ella y su hijito mayor fueron diagnosticados recientemente con TEA, el transtorno del espectro autista.

La actriz contó que desde muy pequeña tuvo algunos problemas para expresarse y muchos la hicieron sentir menos y mellaron en su autoestima. “En 4to de primaria le dijeron a mi mamá que tenía que repetir el año por que era una “retardada mental” por no saber leer…Sabía leer y muy bien, solo que de pequeña leía mentalemente 3 veces cada palabra en mi cabeza antes de decirla, todo para no equivocame…Jamás me preguntaron ¿por qué leía así? , simplemente ME ETIQUETARON, haciéndome sentir menos”, escribió en un post de Instagram.

Asimismo, comentó que cuando decidió salir de Combate, muchos productores y conocidos le pidieron que no renuncie porque no iba a encontrar algo mejor, minimizando sus capacidades. “Pero para mi, esas palabras alimentaban mi impetú y sed de crecer tanto, que tendría que gritarles para que me puedan oír”, indicó.

SU HIJO TIENE AUTISMO TAMBIÉN

Yiddá Eslava dijo en Instagram que siempre sintió que ‘hablaba otro idioma’ y su sinceridad erea atrevida, puesto que veía el mundo de una manera que solo ella entendía. En ese sentido, reveló que uno de sus hijos fue diagnosticado con autismo este año.

“No me costó entender las señales, esas que querían reescribir mi historia, darle respuesta a esas tantas preguntas que me venía haciendo a lo largo de mi vida”, comentó. Es así que decidió realizarse una evaluación y resultó que también tenía esta condición.

“Somos más parecidos que diferentes, y que siempre siguieron a una autista, POR QUE SÍ…Descubrí y entendí, que NO ESTABA LOCA, QUE SIMPLEMENTE SOY AUTISTA. Por eso decidí escribir este libro, para contar a detalle todo lo que viví en este proceso”, indicó.

Finalmente, en un en vivo de Facebook, contó que su hermana también tiene autismo, y aunque no es una condición hereditaria, sí tiene un componente genético.

