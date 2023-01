La actriz Yiddá Eslava contó que fue un golpe muy fuerte que les robaran todos sus equipos una semana antes del inicio del rodaje de la cinta ‘Soy inocente’, pero junto a su esposo Julián Zucchi se levantaron, salieron adelante y realizaron la película. Aseguró que el robo fue un golpe más duro que hipotecar su casa.

Estás a punto de estrenar la película ‘Soy inocente’.

Sí, este 19 de enero. Estamos emocionados.

Para hacer la primera película Julián y tu hipotecaron su casa, ahora que hicieron para este el rodaje de esta cinta.

Sabes que nos robaron todos los equipos una semana antes de la grabación. Fue muy duro, nos golpeó muy fuerte y tuvimos que endeudarnos para poder comprar y alquilar los equipos, pero pudimos realizar la película.

Fue un bajón, pero salieron adelante...

Lo que no iban a lograr es detenernos. No te voy a mentir, sí nos pusimos tristes, pero nos levantamos justamente porque la película ‘Soy inocente’ habla de un peruano luchador, que quiere conseguir oportunidades no necesariamente para él, especialmente para su familia. Ni siquiera lloramos, nosotros agarramos esa energía para levantarnos. Pero de verdad, fue mucho más duro que empeñar nuestra casa.

Nunca recuperaron los equipos.

No, pero se hizo la película.

Han estrenado su programa por redes ‘Cosa seria’ y se sacan los trapitos sucios al aire.

Esa es nuestra terapia. La psicóloga dijo: ‘tienen que conversar’, respondimos perfecto y pusimos una cámara. Es como un relajo, así como nos ven somos en la vida real.

Y también te vamos a ver en la película ‘Una aventura gigante’.

Sí, es una película maravillosa y un homenaje a María Reich y las líneas de Nazca. El guion está tan bien hecho y estructurado que hace que puedas llevar a tus hijos y le siembres la semilla de la curiosidad sobre la cultura de nuestro país. Conocen de nuestra cultura a través de una historia maravillosa sobre un arqueólogo con su hijo que llegan las líneas de Nazca.

¿Qué tal esta experiencia en el cine de animación?

Hermosa. Tengo ganas de seguir haciendo más, pero no de producirla porque siento que es un mundo paralelo del cual no sé nada. Zapatero, a sus zapatos.

¿Fue difícil hacer el doblaje?

No es fácil, pero es maravilloso para la gente que le gusta. Puedo decir que es una experiencia placentera y sobre todo estar rodeada de gente capaz y trabajar en un ambiente lindo.