Ahora seremos 4 ❤️Llega para alegrar aún más nuestras vidas, ahora seremos 4 :) Estar embarazada en cuarentena no es nada facíl, cuando estaba embarazada de Tomás, amaba sacarme ecográfias, porque sentia tanta alegría de ver como cada 2 semanas crecia de una manera maravillosa. Con le Bebé ( le decimos así ya que no sabemos si es nene o nena) estabamos muy preocupados por el covid, ya que me tocaba una ecográfia importante, y no sabiamos donde poder hacerla sin exponerme. Un abrazo grande a todas las mamás y en especial a las que como yo estamos gestando en días de pandemia, como mi bella hermana :)

Yiddá Eslava