La actriz Yiddá Eslava contó que está por cumplir seis meses de embarazo y trata de mantenerse activa, con la mente positiva para no afectar en nada a su bebé.

“Es un embarazo muy distinto al que llevé con Tomás, por la situación que estamos viviendo. Trato en todo momento de estar siempre en actividad y con la mente positiva porque mi bebé recepciona todo, y no puedo angustiarme con las noticias que vemos a diario”, precisó la actriz.

¿Cómo estás llevando el tema de las consultas médicas?

Hasta ahora solo he ido a dos consultas, a mí me encanta hacerme las ecografías y ver cómo está creciendo, pero ahora me tengo que resignar para no exponerme. Tampoco estoy saliendo a la calle. Es duro, pero me adapto y sé que es por el bien de la familia.

¿Te has sentido angustiada?

Me siento apenada porque tenía planeado visitar a mi madre en estas épocas y no se podrá concretar. Ya son dos años sin verla. Igual nos pasa con la familia de Julián, a quienes extrañamos mucho.

¿Te pone nerviosa el parto?

Será todo muy diferente. Esta vez estaré sola porque así son los protocolos de seguridad, pero sé que Julián estará pendiente al máximo.

La película ‘Sí, mi amor’ es un éxito en Netflix. ¿Ahora qué se viene?

Estamos escribiendo bastante, pues por ahora es muy complicado grabar. El próximo año veremos la posibilidad de concretar nuevos proyectos. (E.C)