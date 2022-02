NO AGUANTÓ MÁS. Hace unos días, Yiddá Eslava junto a su pareja Julián Zucchi asistieron a su avant premiere de la película ‘Sí, mi amor’. La pareja compartió algunas postales en sus redes sociales, sin embargo, una usuaria arremetió contra la actriz por su supuesto compartamiento en la alfombra roja.

Yiddá Eslava publicó algunas fotografías de lo que fue el estreno de su película, pero fue una joven que criticó a la exchica reality dejando entrever que “se le subieron los humos”.

“Yiddá, te sigo por este medio y me encanta tu perseverancia, esa constancia, sencillez y lo frontal que eres, pero al verte en tu alfombra roja (dicho sea que estuve de pasada. Al verte, me detuve un momento), diste una impresión muy pedante, soberbia ”, escribió la joven en el Instagram de Yiddá.

Además, la usuaria agregó que la actriz se matuvo alejada de todo su público y que solamente Julián Zucchi estuvo al tanto de las personas que querían tomarse fotos con él.

“La verdad me quedé sorprendida. De lejos observaba tus actitudes y como la gente te ovacionaba, pero no les hacías caso. Totalmente contraria a la de los demás actores, inclusive Julián un trome, muy atento con todos, que pena si se te subieron los humos”, remarcó.

YIDDÁ ESLAVA RESPONDE FURIOSA

Yiddá Eslava se detuvo un momento para leer el comentario de una seguidora y responderle fuertemente ante las percepciones que tenía con ella.

“¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas, te juro que me da pena leerte ”, sentenció.