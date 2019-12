Yiddá Eslava sorprendió a todos al confesar que hipotecó su casa para financiar la película ‘Sí, mi amor’, la cual protagoniza junto a su novio y padre de su hijo Tomás, Julián Zucchi. Este filme estrenará el próximo 23 de enero a nivel nacional.

En una reciente entrevista con el diario Correo, la ex integrante de Combate reveló que tras el éxito de su stand up ‘Sí, mi amor’, ella y Julián Zucchi se animaron a realizar una película, la cual confían que será un éxito.

“Con el stand up de ‘Sí, mi amor’. Hemos estado en escena con todas las funciones llenas por dos años ininterrumpidos recorriendo casi todo el Perú. Tras este éxito, decidimos hacer la película”, contó Yiddá Eslava en la entrevista.

La actriz agregó que tanto ella como su pareja decidieron hipotecar su casa, porque siente que le irá bien a la película.

“Julián y yo aportamos con el guión, pedimos la colaboración de un socio que vive en Argentina, y como no nos alcanzaba la plata decidimos hipotecar nuestra casa. No nos tembló la mano. Siento que le irá bien a la película porque está hecha con mucho amor”, añadió.

Asimismo, la actriz fue consultada por la actualidad de los chicos reality. Eslava aconsejó a los jóvenes que forman parte de dichos programas que “siempre tienen que estudiar”.

“Siempre tienen que estudiar. Un conductor no lo es solo porque le pusieron un micrófono al frente, tiene que tener criterio. Una persona que está en pantalla, que está llegando a tanta gente, tiene que esforzarse por dar un mensaje positivo, por lo que debe llevar una vida lo más correcta posible. Una persona con casos de agresión o vicios no debe estar en televisión. Debe ser expectorado. Las personas deberían estar en televisión porque se lo merecen y no porque tengan muchos likes en una red social”, precisó.