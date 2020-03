POR: ERIC CASTILLO

Esta cuarentena y ‘aislamiento social’ no han sido una tortura para el matrimonio Zucchi-Eslava. Yiddá nos cuenta que con Julián se han dividido los quehaceres de la casa, la educación de su hijo Tomás, que han aprendido a tenerse más paciencia y reírse con las bromas que se gastan, como la de ‘El tiburón’ que ya tiene más de 10 millones de reproducciones en sus redes sociales.

Hay que reír mucho para hacer más llevadera esta convivencia sin salir de casa...

Desde el primer momento que se anunció la cuarentena decidimos que teníamos que dividirnos las tareas de la casa, y así lo estamos haciendo. Eso nos está permitiendo tener tiempo para todo, no estar agobiados como comenta mucha gente en las redes sociales y convertir estos días en un aprendizaje que nos servirá mucho para el futuro. Hoy siento, más que nunca, que Julián es el complemento y la mejor persona en mi vida.

¿Cómo se han dividido las tareas?

Mientras uno se dedica a limpiar, el otro se encarga de atender a Tomás. Cuando cocino, no quiero que ellos me molesten porque estoy muy concentrada. Igual, también le dedicamos tiempo al trabajo, estamos produciendo y hemos alcanzado casi 10 millones de reproducciones con el video de ‘El tiburón’. La gente se divierte, pues ve reflejado lo que también vive, hay que tratar de pasarla bien mientras dura la cuarentena. Estar en ‘Estado de emergencia’ no es para aburrirse, hay que ser creativos siempre.

¿Qué pasa con ‘El tiburón’?

Lo que pasa es que Julián va a la cocina mientras estoy lavando y me dice: Mami, ya se durmió Tomás y aquí llegó tu tiburón. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Yo volteo, lo miro y digo: ni a pejerrey llegas... Él se va triste y luego le respondo: Ya, no importa, en cuanrentena todo vale, ja, ja, ja. También hemos lanzado una canción de la limpieza, así que debemos de respirar un poquito. Los peruanos hemos salido de peores situaciones.





Sin embargo, muchas parejas en estos 14 días ya no se soportan...

Esta cuarentena ha sido un momento perfecto para que las parejas se conozcan muy bien, tengas hijos o no, te fortaleces o te puede destruir. Quizás a muchos les va mal, no aguantan tanto tiempo juntos y, bueno, tal vez no hay tanto amor o son muy egoístas, porque en una situación como la que vivimos hay que ser muy desprendidos, pensar mucho en el otro antes que en uno. Además, de ser solidarios para entender lo que vivimos. En nuestro caso, durante los casi 8 años que estamos juntos siempre tuvimos las cosas claras, manteniendo mucha comunicación, respeto, y al terminar el aislamiento seremos más unidos.

Pero siempre hay momentos tensos…

Claro, pero eso no nos agobia, lo resolvemos rápido. Tenemos mucho humor y amor, entonces se soluciona. Además, aún nos faltan dos semanas más, ja, ja, ja. Hay que tranquilizarse, aceptar que no puedes irte a ningún lado y debes permanecer en casa. Se tiene que cambiar el chip para convivir bien.

Muchos padres ya no saben qué hacer con sus hijos. ¿Ustedes cómo se han organizado en ese tema?

Mi hijo es un niño muy hiperactivo, con mucha energía y estaba acostumbrado a salir a correr al parque, hacer deporte, entonces ahora nos tenemos que turnar para hacer todo tipo de actividades… pero ojo, yo veo que muchos ‘influencers’ recomiendan cosas y cosas, pero lo más importante es escuchar a tu hijo y saber qué quiere hacer. Algunos padres no conocen a sus hijos, pues por sus rutinas de trabajo los ven pocas horas al día y no saben qué les gusta. Nosotros siempre estamos corriendo a casa para verlo, compartir tiempo con Tomás y ahora se nos hace llevadero… hasta con frutas y verduras hemos jugado, no se necesitan cosas complicadas para que la imaginación de un niño se desarrolle.

Yiddá y Julián se dividen las labores domésticas. (Redes sociales)





No son de los que lo mandan a jugar con la computadora o el Play…

No, Tomás no usa la computadora, le encantan los rompecabezas, ve algunas cosas en YouTube, pero no tiene un acceso libre en la red. También nos gusta ver películas, hacemos canchita y son momentos que toda familia necesita para fortalecerse. A mi hijo nunca le he levantado un dedo ni le he gritado, muchos dicen hay que darle su palmazo para que entienda, pero para eso existe la boca, hay que hablarles. Los niños son muy inteligentes y entienden.

Muchos dicen que en nueve meses llegarán los ‘coronababies’…

Qué buena. Si llega un bebé será una bendición de Dios, yo lo recibo con los brazos abiertos. A mí me gustaría tener dos hijos, es lo que podría criar bien, también soy consciente.

Me comentaste que te dabas tiempo para trabajar en la cuarentena…

Claro, no solo con los videos, sino escribiendo un nuevo libro que pensaba presentar en la feria (del libro), pero creo que se postergará. Se trata sobre mis ex, va a estar muy divertido. Julián también está escribiendo, hay ideas para seguir haciendo cosas en el cine.

La pareja la pasa muy bien en familia. (Redes sociales)