La conocemos como actriz, pero Yiddá Eslava tiene muchos roles: productora, autora, guionista, creadora de contenido y mamá. Afirma estar cumpliendo sus sueños y que el matrimonio no forma parte de ellos. Su película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’ está disponible en Netflix.

¿Qué es lo primero que haces al levantarte?

Me lavo la cara y me peino, lo juro, la gente no me cree (risas). Me hago una cola y preparo todas las cosas de mi hijo para llevarlo al colegio.

¿Qué más te gusta hacer?

Me encanta hacer las cosas de casa y estar con mis hijos, ¿sabes? Cuando estoy sola, me encanta escribir.

¿Qué estás escribiendo ahora?

Dos películas, imagínate (risas).

Tu día es perfecto cuando...

Cuando me alcanzan las horas para completar mi lista. Todos los días, en la mañana, escribo todo lo que tengo que hacer.

Planeas mucho...

Cómo te explico que desde los 22 años sabía que a los 33 iba a tener un hijo que se iba a llamar Tomás (risas). Julián es muy ordenado, pero yo soy la que organiza las acciones.

Llevan mucho tiempo juntos, ¿planean casarse?

Voy a ser totalmente sincera, Julián (Zucchi) me pidió la mano en el 2016 y le dije que sí. Pero cuando nos sentamos a planear la boda nos dimos cuenta de que las personas más importantes para nosotros no estaban en Perú y nos salía muchísimo más caro. Así que nos preguntamos ‘¿y si mejor hacemos una película?’. Fuimos por eso.

Entonces no es algo importante...

No, no me da ilusión casarme de blanco o en una iglesia, o firmar un papel en la municipalidad. Pero, por otro lado, sí me emociona la idea de celebrar nuestra unión en alguna década conmemorativa.

¿Qué piensas cuando te dicen ‘ex chica reality’?

No sé si muchos saben que la película que hemos realizado con Julián es nuestra. La rodamos, escribimos el guion, actuamos, hicimos la producción. Nosotros estuvimos un periodo muy corto en ‘Combate’. Es muy fuerte que se queden en eso.

¿Qué significó ver tu película en Netflix?

Creo que es cosecha pura. A veces la gente me dice: ‘Ay, ¿cómo lo lograste?’. ¿Cómo? ¡Rompiéndome el alma! Mi deseo más profundo es cumplir mis sueños y lo estoy haciendo, pero no es fácil.

¿Qué es algo que no saben de ti?

Que he publicado seis libros. Que, además, he estudiado las técnicas del humor, clown, stand up, soy improvisadora profesional y creo fielmente que hacer reír es un arte.

